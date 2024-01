El Girona está llamando la atención del mundo entero por su gran temporada 2023-24, en la que el equipo catalán ocupa la segunda posición de la tabla de La Liga española, igualado con el poderoso Real Madrid, ambos con 48 puntos.

El equipo, parte del City Group, es dirigido por Miguel Sánchez “Míchel” y ha sorprendido a propios y extraños con su juego ofensivo y su gran capacidad goleadora. El Girona es el equipo más goleador de La Liga, con 46 goles a favor y 24 en contra, en 19 fechas disputadas.

El éxito del Girona se debe a una combinación de factores: en primer lugar unbuen entrenador: Míchel ha sabido sacar el máximo rendimiento a sus jugadores, creando un equipo ofensivo y sólido.

Segundo, por una plantilla equilibrada. El Girona cuenta con una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes promesas, que aportan equilibrio y calidad al equipo.

En tercer punto, por tener un buen ambiente de trabajo y una fiel afición:el equipo tiene un buen ambiente de trabajo y una afición que está siempre con el equipo, lo que ayuda a los jugadores a rendir al máximo.

Tras la victoria frente a Atlético de Madrid, Míchel dejó en claro que continuar peleando por el título junto a Real Madrid será imposible y afirma que: “Ganar la Liga no puede ser nuestro objetivo. Llegar a Europa ya sería hacer historia. Nuestro sueño es ir a Europa, porque no podemos competir de tú a tú con los equipos grandes. No podremos seguir el ritmo del Madrid durante toda la temporada, no queremos ponernos esta etiqueta.”

El presente y futuro del club

El éxito que está teniendo el Girona se debe a varios factores, pero uno de los más importantes y quehay que destacar es la presencia de jóvenes promesas presentes en la plantilla. Cinco de los seis jugadores más utilizados por Míchel tienen menos de 25 años.

Los 5 jugadores más destacados del Girona, hasta el momento, son:

-Aleix García: mediocampista que aporta calidad, distribución y visión de juego.

-Sávio Moreira “Savinho”: Agilidad, velocidad, capacidad de desborde y potencia es la mejor descripción para el extremo derecho brasileño.

-Artem Dovbyk: Máximo goleador y asistente del equipo, su capacidad para marcas y visión de juego lo vuelven uno de los delanteros más completos de Europa.

-Yangel Herrera: Motor del mediocampo, despliegue físico, y versatilidad táctica, capacidad para defender y atacar lo vuelven un volante sumamente versátil y completo.

-Yan Couto: Joven lateral derecho con proyección, su velocidad y habilidad defensiva han sido fundamentales para el equipo, incluso siendo llamado para la Selección de Fútbol de Brasil.

Estadísticas del Girona en la temporada 2023-2024

-19 partidos jugados: 15 ganados, 3 empatados y 1 perdido.

-46 Goles a favor: 7 de cabeza, 3 de penal, del total siendo 25 de local y 21 como visita

-24 Goles recibidos: teniendo una media de 1.26 goles recibidos por partido.

-3 máximos goleadores:Artem Dovbyk con 11 goles y una media de 0.61, Cristhian Stuani con 6 tantos y una media de 0.33 y Sávio con 5 y 0.26 de media.

-3 máximos asistentes:Artem Dovbyk, Yan Couto y Sávio, todos con 5 asistencias, promediando 0.28 por partido