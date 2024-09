Tanto Ricardo Gareca como su colega Marcelo Bielsa fueron puestos en tela de juicio por un cambio. Por el lado del Tigre, recibió muchas críticas por la modificación que hizo sobre la media hora del primer tiempo en la histórica caída de la Roja frente a Bolivia.

El experimentado director técnico argentino decidió sacar de la cancha a Ben Brereton, quien salió muy acongojado. En lugar del atacante del Southampton ingresó Vicente Pizarro. El zurdo volante de Colo Colo, para colmo, terminó con una fractura mandibular que lo hará pasar por el quirófano.

Y en el lado de Bielsa, todo ocurrió en el segundo tiempo. El Loco primero determinó el ingreso de Facundo Torres en los 55′. Pero en los 88′, el extremo del Orlando City le dejó su lugar a Nicolás Fonseca. Algo muy parecido a lo que hizo el Tigre con Big Ben. O quizás un poco peor.

Pero hubo una gran diferencia entre ambos para explicar las sustituciones. La Celeste igualó sin goles frente a Venezuela y Bielsa dijo lo siguiente para argumentar sus decisiones. “Hice ingresar a Facundo pensando que el partido le iba a dar el rol que necesitábamos”, introdujo el rosarino.

Facundo Torres en acción por Uruguay ante Venezuela. (Edilzon Gamez/Getty Images).

“Lo leí mal. Lo que necesitábamos era un jugador que nos dé más solidez defensiva. Me da tristeza que Torres haya tenido que asumir un error mío. Facundo es pura nobleza y amor por Uruguay”, manifestó Bielsa sobre el jugador surgido en las inferiores de Peñarol. Un discurso radicalmente opuesto al que usó el Tigre para defender el ajuste táctico en pleno primer tiempo.

Gareca no tuvo ni una pizca de autocrítica. “Simplemente buscamos mayor profundidad de entrada. Y bueno, donde vimos que a lo mejor no sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando yo lo crea conveniente. En cuanto a eso, tengo la posibilidad de hacerlo en el momento que quiero del partido”, aseguró el Tigre. Como si no fuera su responsabilidad el planteamiento inicial.

El cara y sello entre Gareca y Bielsa por un cambio que desató varias reacciones

La diferencia grande entre Gareca y Bielsa para explicar un cambio quedó clarísima desde la introducción que dejó el ex seleccionador de Perú. “Eso forma parte de mi trabajo: planificar, plantear. Lamentablemente no pudimos”, se defendió el otrora centrodelantero.

Gareca sacó a Brereton en la media hora del duelo ante Bolivia. (Andres Pina/Photosport).

“Entendí que en ese momento necesitábamos alguien más en la mitad de la cancha. Todo lo que tengo que hacer lo hice, como técnico tengo esa posibilidad. Intentamos ser más profundos, pero noté que el equipo podía estar demasiado abierto”, agregó Gareca.

Una cuestión que debió anticipar cuando armó el equipo que recibió al de su colega Óscar Villegas. “Muchas veces determinadas situaciones que suceden te obligan a corregir lo más rápido posible”, apuntó el Tigre. Pero no reconoció la falla en la disposición táctica inicial. Algo que Bielsa sí tuvo la valentía de hacer.

“Es atípico hacer un empate y ni bien te saquen, un equipo que no nos complicó en el partido te haga el segundo gol y se ponga arriba de una manera impensada. Simplemente ocurrió eso”, dijo también el cada vez más cuestionado seleccionador de Chile.

Así va la Roja en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La Roja quedó en el penúltimo lugar de las Eliminatorias 2026 con apenas cinco puntos obtenidos en ocho partidos.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!