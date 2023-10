Puede que esta foto no cargue, porque tiene alta calidad: Iván Zamorano y Alexis Sánchez juntos en Milán

La cantidad de millas que acumula Iván Zamorano. El ex delantero de la selección chilena estuvo presente para la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, hace una semana. Después compartió con Checo Pérez, hace tres días, en Ciudad de México. Y este domingo figuraba en la tribuna de honor del Giuseppe Meazza, en Milán, Italia.

Lo cierto es que Bam-Bam no pierde el tiempo. En su jornada dominical Zamorano decidió visitar a un viejo amor, el Inter de Milán, equipo al que perteneció entre 1996 y 2000.

Acompañando a los futuros goleadores

Claro que, en esta ocasión, el ex goleador de La Roja no fue por simple placer al Giuseppe Meazza. El chileno fue parte de una delegación que acompañó a pequeños integrantes de la Academia del Inter de Milán en Chile que visitaron el complejo deportivo nerazurro, en una experiencia que, probablemente, no olvidarán.

Pero como Iván Zamorano no pierde el tiempo, aprovechó de acercarse a su compatriota, Alexis Sánchez, que estuvo presente en el Estadio para el duelo entre el Inter y la Roma, que dejó al equipo del norte de Italia como puntero de la Serie A. El tocopillano no fue considerado ni en la oncena titular, ni fue parte de los suplentes que saltaron al campo, pero, al menos, recibió la visita de uno que idolatró cuando era chico.

Bam-Bam subió la foto junto a Alexis Sánchez tras el partido, en una imagen que puede que tarde mucho en cargar en los computadores, porque tiene una alta calidad.

Un ratito para los pequeños

Los chilenos, tanto Zamorano como Alexis, se dieron el tiempo de compartir con la delegación de niños de la Academia del Inter de Milán en Chile, mientras recorrían los pastos del Giuseppe Meazza. De hecho, el tocopillano se dio el tiempo de firmarle camisetas a los pequeños y de saludarlos uno a uno.

Finalmente, no solamente pudieron ver a sus ídolos, sino que los pequeños futuros futbolistas pudieron presenciar desde cerca el agónico triunfo de la escuadra nerazurra, con un gol de Thuram, cerca del epílogo (81′).

¿Cuántos goles marco Iván Zamorano en su paso por el Inter de Milán?

En sus años en el Inter de Milán, Iván Zamorano anotó 40 goles, siete de ellos logrados en torneos internacionales.