Luego de una larga espera, Felipe Mora por fin puede celebrar en grande. El delantero anunció su regreso a las canchas después de casi un año lejos por una rebelde lesión en el Portland Timbers.

El ex atacante de Universidad de Chile se ha mantenido sin jugar desde agosto del año pasado y desde entonces ha trabajado en su recuperación. Días atrás se reintegró a los trabajos con el plantel y cuenta las horas para volver a la MLS.

Felipe Mora vuelve a las canchas de la MLS con el Portland Timbers

Fue a comienzos de agosto del 2022 cuando Felipe Mora sufrió una grave lesión en su rodilla. La situación obligó al delantero del Portland Timbers a operarse y desde entonces mantenerse lejos de las canchas.

10 meses después, el atacante chileno por fin está listo para volver a las canchas. Así lo anunció el propio jugador en redes sociales, donde confirmó su retorno a la MLS que tendrá a Lionel Messi como gran figura en la segunda parte de la temporada.

“Feliz de estar de regreso, después de un difícil y largo tiempo. Y no me queda nada más que agradecer a todos los que tuvieron una palabra de aliento y los que me brindaron su mano en este duro camino. Mi familia, amigos, al club, su cuerpo médico y mis compañeros. Gracias Dios por permitirme estar de vuelta y volver a disfrutar de lo que más amo. Let’s go”, señaló Felipe Mora en su Instagram.

Ahora queda esperar para saber cuándo será el momento en que vuelva oficialmente a las canchas. Su equipo juega esta noche contra el New York City por la MLS, donde puede tener su retorno.

Felipe Mora celebra por fin poder volver a vestir la camiseta del Portland Timbers y así jugar como tanto le gusta. El delantero de 29 años quiere recuperar el tiempo perdido y así volver a ser la figura que brilló hace meses atrás en Estados Unidos.