Felipe Mora se acerca de a poco a cumplir el plazo de nueve meses que le dijeron los médicos que tomaría la rehabilitación para volver a jugar competitivamente por el Portland Timbers de la Major League Soccer de Estados Unidos. Pero, al parecer, esa cantidad de tiempo necesitará sólo para volver a entrenar.

El 30 de julio del año pasado, el atacante formado en las divisiones inferiores de Audax Italiano disputó su último encuentro antes de ser sometido a una complicada intervención quirúrgica que repasó en una entrevista con Deportes13.

"Creo que serán nueve meses para recién volver a entrenar. Gracias a Dios me he sentido muy bien. Todavía tengo un poco de dolor en la rodilla, pero me dicen que es debido a lo grande que fue la operación", contó el futbolista de 29 años, quien en la campaña 2021 fue el máximo goleador del equipo con 13 conquistas, a las que también le sumó cuatro asistencias.

Mora agregó que "en mi carrera nunca me había pasado algo tan grave, sólo pequeñas lesiones como desgarros, pero en mi rodilla nunca. Ha sido duro, tuve dos operaciones el año pasado. La primera no me sirvió de mucho porque fue algo básico y la segunda fue una grande. Me la tuve que hacer al pensar en mi futuro. Ha sido muy difícil", planteó el ariete que llegó a ser campeón del fútbol chileno con Universidad de Chile.

Mora describe la cirugía: "Me pusieron hueso y cartílago de una persona fallecida"

Felipe Mora sabe que sufrió una lesión complicadísima. Y que por eso tuvo que pasar dos veces por el quirófano, aunque la primera fue por una cuestión casi rutinaria en el fútbol profesional a día de hoy. "Tenía un problema en mi rodilla y lo primero que me hice fue una artroscopia. Es una limpieza de todo lo malo que tenía en la rodilla, pero no me solucionó el problema detrás, que era el desprendimiento de cartílago y en el hueso", contó el Pipe.

"Fui a ver un experto en Los Angeles y el me recomendó la operación grande que al final fue la que me hice: un injerto de cartílago y hueso de un cadáver. Suena fuerte. Me pasaron un pedazo de hueso y cartílago de una persona fallecida", apuntó el delantero chileno nacido el 2 de agosto de 1993.

Y Mora no se quedó sólo con eso. "El doctor me dijo que él había hecho esta operación a otros jugadores de la MLS y que habían tenido muy buenos resultados. Averigüé mucho. Cuando te dicen que es injerto de un cadáver choca un poco. Los que volvieron a jugar después de la operación lo hicieron muy bien. Ha sido duro, nunca había estado alejado de las canchas tanto tiempo", dijo. Algo que, por cierto, le sirve de esperanza para cumplir el sueño de volver.

"No voy a mentir. Después de todo lo que me ha pasado, mi principal meta es volver a jugar y sentirme bien, sin dolor. Estoy pensando 100 por ciento en eso. Me quedó la espinita de perder la final con el Portland Timbers, que se ha portado muy bien y me ha hecho sentir un jugador importante. Quiero ser campeón acá", cerró Felipe Mora desde Estados Unidos.