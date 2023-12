El siempre apasionante Brasileirão llegó a su final en esta temporada 2023. El gran campeón terminó siendo Palmeiras, en un torneo donde además destacó el histórico descenso de Santos por primera vez en sus más de cien años de historia.

Uno de los equipos que también tuvo una buena campaña fue el Gremio de Porto Alegre, que se dio el gusto de terminar como subcampeón tras vencer a domicilio a Fluminense en el Estadio Maracaná.

La gran figura de Gremio fue el uruguayo Luis Suárez, quien se matriculó con un doblete y vivió un round aparte con otro chispita como Felipe Melo. ¿La razón? Pues los acalorados festejos en el gol de Everton para el 2-1 transitorio para los de Porto Alegre antes de irse al descanso.

El volante no soportó lo largo de la celebración y rápidamente fue a parar con la alegría de sus rivales. Ahí apareció Suárez, quien se acercó a tranquilizar a Melo, llevándose de respuesta una llave digna de la lucha libre.

Felipe Melo no encontró nada mejor que tomar por el cuello al delantero uruguayo, en una pose muy similar a una especie de DDT de la WWE. Suárez logró salir de la llave y empujó al brasileño por su desubicada.

Mira el casi DDT de Felipe Melo a Suárez:

Después de unos insultos ambos se separaron, increíblemente sin amarilla por parte del árbitro. Al final el partido termino en un 3-2 a favor de Gremio, que alcanzó los 68 puntos en el torneo y quedó a sólo dos del campeón Palmeiras.

Por su parte Fluminense se quedó séptimo con 56 unidades, aunque claro, cerrando el año como el monarca de la Copa Libertadores tras vencer en la final a Boca Juniors. Es por esto que además sacó pasajes para la próxima edición de la cita continental.

¿Dónde seguirá su carreara Luis Suárez?

Lucho Suárez le puso punto final a su etapa en el Gremio, donde en esta temporada anotó 29 goles y entregó 19 asistencias en 54 partidos. Estos números demuestran su tremenda vigencia a pesar de tener y 36 años en el cuerpo.

Pese a esto, todavía no hay claridad de dónde seguirá su carrera, sobre todo luego del calvario que el propio jugador transparentó que ha tenido que pasar para seguir en la actividad.

“El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un Voltaren (antinflamatorio y analgésico) No es sólo la rodilla. A veces me duelen los tendones de abajo por el mal apoyo. La espalda muchas veces me molesta, pero por la forma de caminar por la renguera. Todos los días son trabajos diferentes, depende el dolor que sienta”, afirmó Suárez en charla con Sport 890 de Uruguay.

Los rumores hace rato vinculan al delantero con el Inter Miami de la MLS, aunque queda ver si seguirá jugando tras esta etapa en el Gremio. ¿Quedará en anda ese posible reencuentro con Lio Messi?

