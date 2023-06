Más allá del fútbol, Neymar también suele ser noticia fuera de la cancha. Las reglas para serle infiel a su novia, la fiesta de tres días en un crucero por Brasil o sus mega carretes en Francia son algunas de sus últimas novedades, pero hasta ahora no se había visto otra tan insólita como esta.

Y es que un hombre brasileño de 30 años, fanático hasta la médula del crack del París Saint-Germain, reconoció que le dejó todos sus bienes en un testamento. Claro, más de alguno podría pensar que se trata de una broma o que no habla enserio, pero la cosa va en serio.

Fanático deja su testamento a nombre de Neymar

Según detallan desde el medio Metrópoles, el empresario carioca, que es soltero y no tiene hijos, sufre una delicada condición médica y tomó la decisión por el cariño e identificación que siente por el astro de la selección de Brasil.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día”, disparó de entrada.

Tras eso, el sujeto, cuya identidad se ha mantenido privada, confirmó que dejó todo firmado en la notaría 9 de la capital de Rio Grande do Sul.

“Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda“, concluyó.

Así, ahora habrá que esperar a ver si Neymar se pronuncia al respecto de esta loca decisión que tomó un fanático suyo, quien al ver que no tenía a nadie a quien dejarle sus cosas en caso de fallecer optó por dejárselas a su ídolo.