"De ese nombre...": Ex dirigente revela chanchullo de Sampaoli para dirigir la selección de Brasil

Jorge Sampaoli se ha destacado por grandes conquistas a lo largo de su carrera. La Copa Sudamericana con Universidad de Chile y la Copa América con la selección de Chile son parte de sus pergaminos.

A esto se suma un estilo de juego diferenciado del resto y que se marca por el gran toque y la verticalidad extrema sobre el arco rival. Argumentos que en 2018 lo llevaron a ser el principal candidato a asumir en la selección de Brasil.

Dicho año, la verde amarela estaba a los tumbos y peligraba su clasificación a Rusia 2018. Los cuestionamientos se desataron contra Dunga, tras el empate 2-2 contra Paraguay y que los sacó de zona de clasificación.

Dicho año, Sampaoli se encontraba libre tras su salida de Sevilla y asomó en la lista de opciones. Incluso la presión de la prensa llevó a Marco Polo Del Nero, el por ese entonces presidente de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), a jugársela por el argentino.

Sin embargo, uno de los integrantes de la Confederación como Gilmar Rinaldi fue clave en evitar este fichaje. En primera instancia el ex portero indicó que había que esperar un poco antes de entregarle la selección adulta a un técnico que no fuese brasileño.

Los días pasaban y la presión aumentaba por el trasandino. Hasta que en la CBF se enteraron del chanchullo que preparaba Jorge Sampaoli sin siquiera haber recibido una oferta formal.

“A los días me enteré que Sampaoli estaba en la casa del padre de Neymar. Unos amigos me dijeron: ‘Abre los ojos, algo esta pasando’. Entonces le dije al presidente: ‘Ni modo, este tipo no puede ser nuestro entrenador’”, recalcó Rinaldi según consigna ESPN.

“De ese nombre ni hablar”, concordaron en la directiva. Por l que con el argentino descartado, se movieron rápidamente y lograron fichar Tite, con quien lograron clasificar al Mundial 2018 y luego ganaron hasta la Copa América.

El futuro de Jorge Sampaoli

El casildense se encuentra sin club tras su bullada salida de Flamengo en 2023. En el último tiempo ha sonado en varios clubes de Europa como Marsella de Francia y el más reciente es Cruzeiro en Brasil, donde asoma como opción tras la salida de Nicolás Larcamón.