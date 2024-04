Uno de los episodios más polémicos de Arturo Vidal llegó cuando Chile estaba escribiendo la página más importante de su historia. La Roja estaba disputando la Copa América 2015 cuando el King protagonizó un accidente de tránsito y destrozó su Ferrari.

El hecho llevó a una tremenda polémica detrás, con hinchas pidiendo su salida por haber dejado la concentración para ir a un casino y manejar en estado de ebriedad. Esto no sólo le significó la condena de los fanáticos, sino que también casi lleva a Jorge Sampaoli a sacarlo del plantel.

El técnico de la Roja en ese entonces quedó muy molesto con lo ocurrido y este sábado se conocieron detalles de lo que pasó en Juan Pinto Durán. El casildense estaba furioso y no lo quería ver junto al resto de los jugadores, pero Sergio Jadue tuvo un rol clave para dar vuelta las cosas.

Jorge Sampaoli quiso echar a Arturo Vidal de Chile, pero…

Días atrás Johnny Herrera reveló detalles desconocidos de lo que fue la interna del plantel de Chile tras el choque de Arturo Vidal en Copa América. Esto puso una vez más el tema sobre la mesa y ha llevado a que quienes guardaron silencio hoy saquen la voz.

El King impactó a todos tiempo atrás cuando disparó con todo contra Jorge Sampaoli tras su salida del Flamengo. Pero al parecer las cosas no se complicaron ahí, sino que fue mucho antes, cuando estaban con la Roja al momento del accidente.

Este sábado La Tercera publicó un reportaje donde destaparon varias novedades sobre lo ocurrido en aquellas horas. Ahí revelaron que el técnico estaba furioso con Arturo Vidal, al punto de querer cortarlo del plantel. “Le tenía la cagada en el camarín. Era indisciplinado, llevado a sus ideas”, señaló un testigo en Juan Pinto Durán.

Luego del accidente, Jorge Sampaoli tuvo una reunión con Sergio Jadue en la que le dejó clara su postura de sacar al volante. El entonces presidente de la ANFP se negó a esto e hizo lo posible para revertir la decisión del DT hasta que se cansó.

El medio señala que en ese momento el mandamás del fútbol chileno le dejó claro el panorama al técnico, al que mandó al choque para comunicar la salida del King. “Ya, huevón, vamos a Pinto Durán a sacar a Vidal, pero tú lo echai”, fue su frase según detallan.

Ante esto, el casildense lo pensó dos veces y se negó para no ser el malo de la película. “Sampaoli no quería a Vidal, quería echarlo. Pero no quiso aparecer como el que lo iba a echar. Se cagó entero. Sergio no le dio el apoyo que buscaba”, dijo un ex asesor Jadue.

Lo cierto es que luego de ello Arturo Vidal apareció en conferencia de prensa pidiendo disculpas en medio de lágrimas. En la cancha pudo ganar la Copa América no una sino que dos veces, pero la mancha que dejó aquel accidente marcará su carrera para siempre.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal en la selección chilena?

Desde su debut hasta ahora, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 142 partidos oficiales con la selección chilena. En ellos ha marcado 34 goles, llega a los 11.686 minutos y ha levantado dos veces la Copa América (2015 y 2016).

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena se prepara para disputar sus últimos amistosos antes de la Copa América. La Roja enfrentará a Paraguay el 11 de junio y a Bolivia con fecha aún por confirmar. El día 21 del mismo mes debuta en el torneo ante Perú.

