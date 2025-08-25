El histórico portero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa, protagonistas de una de la goleada más grande la Roja, atraviesa un momento incierto en su carrera, ya que todavía no define su futuro deportivo y, por ahora, sigue sin club tras finalizar su contrato con la AVS Futebol de Italia.

El arquero, con pasado en equipos como América, Ajaccio, Málaga y Standard de Lieja, esperaba encontrar rápidamente su nuevo destino, sin embargo, las negociaciones no han llegado a buen puerto, pese a su amplia trayectoria y el ser el referente de la portería mexicana.

Las opciones de Memo Ochoa

El guardameta es especialmente recordado en Chile por haber defendido el arco de la selección mexicana en la histórica goleada 7-0 que la “Roja” le propinó al Tri en la Copa América Centenario del 2016 y durante los años ha vivido duro golpes en su carrera en donde no ha podido consolidarse en ninguno de los equipos que ha militado.

Ochoa ha defendido las camisetas de clubes como Salernitana, Standard de Lieja, Granada y AC Ajaccio, aunque su etapa más extensa ha sido en el América de México, donde debutó en 2003 y permaneció hasta 2011, regresando posteriormente en 2019 para quedarse hasta el torneo Apertura 2022.

El portero ha manifestado en varias ocasiones su deseo de retirarse en las Águilas, aunque por ahora un retorno cercano parece poco probable.

En México reportan que Ochoa no tiene ofertas serias para llegar a un nuevo club, pero que él se ha ofrecido a distintos clubes. El Real Zaragoza fue uno de ellos, sin embargo, el equipo español no mostró interés en ficharlo, lo mismo con el Mazatlán de Liga Mexicana.

El jugador aún seguirá buscando donde continuar su carrera tras terminar el vínculo con AVS de Portugal y no recibir una renovación de contrato.