Marcelino Núñez quedó encendido luego de la gira por Europa con la selección chilena. El mediocampista le marcó a la poderosa Francia y, desde su regreso al Norwich, ha sido una de las grandes figuras de la Championship.

El ex Universidad Católica se matriculó con una asistencia en la fecha pasada, pero eso no fue suficiente. Este sábado el chileno no perdonó y marcó un verdadero golazo para darle el triunfo a los Canarios ante el líder Ipswich.

En un duelo clave para escalar posiciones en la parte alta de la tabla, el equipo del volante no encontraba la forma de dar el golpe. Fue a través de un tiro libre a lo Cristiano Ronaldo que las cosas cambiaron y elevaron al seleccionado como la estrella de la jornada.

Marcelino Núñez estira su buena racha con golazo junto al Norwich

Luego de su golazo a Francia con la selección chilena, Marcelino Núñez ha estado dando que hablar en Inglaterra. El mediocampista regresó con todo al Norwich y se ha transformado en la gran figura de las últimas fechas.

En la jornada pasada ya había aportado con una asistencia, pero este sábado llegó al gol y de qué manera. Los Canarios tenían un partido vital para seguir soñando con el ascenso a la Premier League ante el líder Ipswich, por lo que debían sumar de a tres a toda costa.

Como locales, el Norwich intentó de todas las formas posibles hacer daño para poder asegurar la victoria, pero nada les resultaba. Eso hasta los 39′ minutos de juego, cuando llegó el momento para el chileno.

Marcelino Núñez pidió el balón y se paró a 25 metros del arco. Desde ahí metió un zapatazo que tomó una curva que confundió al arco y se terminó metiendo dentro de la portería para el 1 a 0.

El volante se mantuvo en la cancha todo el partido e hizo lo posible para que su equipo asegurara el resultado, pero la tarea no fue sencilla. Ipswich tuvo ocasiones para igualar el marcador, aunque el destino estuvo a favor de los Canarios, quienes tras 97 minutos de juego lograron quedarse con una victoria clave.

Marcelino Núñez logra así darle una tremenda mano al Norwich y lo mantiene cerca de la liguilla por el ascenso a la Premier League. El chileno brilló una vez más y deja en claro que, de la mano de Ricardo Gareca, algo cambió en los seleccionados.

¿Cuáles son los números de Marcelino Núñez en el Norwich esta temporada?

Marcelino Núñez ha logrado disputar un total de 35 partidos oficiales con el Norwich en lo que va de temporada 2023/24. En ellos ha marcado dos goles, ha aportado con dos asistencias y alcanza los 2.176 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar el Norwich?

Norwich y Marcelino Núñez ahora ponen la mira en su próximo desafío en la Championship. El día martes 9 de abril a partir de las 14:45 horas chocan con el Sheffield Wednesday de Juan Delgado.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.