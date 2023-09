La llegada de Darío Osorio al Midtjylland de Dinamarca fue una sorpresa. Ad portas del cierre del libro de pases en Europa, el chileno dejó Universidad de Chile en una transacción que rondó los 5 millones de dólares y viajó al Viejo Continente para buscar un nuevo destino.

Uno que sabe de la liga danesa es Danilo Arrieta. Apodado el Laudrup chileno, el ex futbolista aplaudió la decisión del nacido en Hijuelas de llegar a Dinamarca. Esto, porque puede servirle de trampolín para llegar a mejores ligas en Europa. Aprovechó de desmentir a Arturo Vidal, quien ninguneó ese torneo.

En conversación con La Tercera, Arrieta aseguró que “ya conocía al jugador. A mí siempre me interesa el fútbol y como chileno siempre estoy mirando quién puede ser el nuevo talento. Tengo entendido que hace un año había otros clubes interesados. Cuando me enteré de que lo traía el Midtjylland no me lo creía”

Según él, el perfil de jugador de Osorio “me gustaba mucho. Encontraba que encajaba súper bien para el fútbol europeo. Yo creo que tiene el físico y la altura. Tal vez no es tan potente, pero eso lo puede mejorar aquí en Dinamarca.Pensé que jugaría en un club más grande o a Alemania”.

De todos modos, el Laudrup Chileno consideró sorpresivo que el nacido en Hijuelas llegara a Midtjylland. “Puede ser un buen sitio para Osorio. Si se iba al Milan, tampoco estaba para jugar de inmediato, sino que seguramente iba a alternar en el equipo Primavera”, comentó.

“En el Leicester City, un equipo de la Championship que es un fútbol físico y muy duro, donde tampoco encajaría bien. Que venga aquí es la mejor posibilidad. Era mejor que se hubiera ido a un equipo de Países Bajos como Ajax o PSV, clubes grandes sin tanta exigencia. Mejor que venga a Dinamarca y no a un cuadro más grande, donde no jugará”, agregó.

Por eso aprovechó de pegarle al King. “Arturo Vidal no sabe nada de la liga danesa, puede hablar lo que quiera. Tú tienes que hacer un paso menor para llegar a los equipos importantes. Cuando Vidal fue a Leverkusen no era el mismo club, ahora es una institución grande que contrata jugadores por 20 o 30 millones de euros”, comenzó.

“Antes lo hacía con jóvenes promesas sudamericanas. Ahora, la liga danesa subió mucho y gente que no sabe tanto de fútbol, tampoco puede opinar. Lo que ha dicho Vidal no es correcto, habla desde su ignorancia. En este momento, las ligas grandes como Alemania, España, Italia o Inglaterra; compran jugadores que deben rendir como figura desde el primer día”, agregó Arrieta.

A su criterio, “las ligas menores, como la danesa, han subido mucho su rendimiento y ahora esas instituciones grandes pagan los 20 millones por jugadores de acá. Dinamarca es un buen trampolín para que Osorio pueda ir a un torneo más grande. Si hace un par de buenas temporadas aquí, los clubes de Inglaterra y el resto de Europa lo estarán mirando”, sentenció.

¿En qué posición quedó el FC Midtjylland en la Superliga de Dinamarca?

Midtjylland quedó en el 7° lugar de la Superliga danesa con 11 puntos en ocho encuentros disputados. El equipo de Darío Osorio está a siete unidades del líder, que además tiene un juego pendiente.

¿Cuántos partidos ha jugado Darío Osorio en el Midtjylland?

Darío Osorio suma dos partidos por el FC Midtjylland. Ambos fueron por la Superliga Danesa. Ya computa 29′ jugados en la primera división de Dinamarca.