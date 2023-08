El final de la Kings League dejó sentimientos encontrados en varias figuras de la competición. Muchas bromas entre los equipos perdedores se pasaron de mano y comenzaron a calentar el ambiente. Ibai Llanos fue uno de los más molestos y protagonizó una discusión con Kun Agüero.

Tras las bromas que no sentaron bien al streamer, Ibai se desquitó revelando información privada del ex futbolista a través del grupo de WhatsApp de la Kings League. La filtración no le causó gracia a Agüero, quien contó lo sucedido en una transmisión en vivo.

“Le dices algo que le enoja y él te salta con tu vida privada. No quiero pelearme con Ibai pero me parece una locura. No quiero mostrar el mensaje que mandó en el grupo de Kings League, pero se lo tomó muy personal y se equivocó un montón”, comenzó el histórico de Manchester City.

“Dio una información que no debía. Es un amigo y lo quiero un montón pero me parece totalmente innecesario su comentario. Están todos los presidentes ahí y es una información de algo que estoy tratando de hacer con la Kings League y no quería que se enteren todos los presidentes y todo el mundo”, agregó.

Kun Agüero se desahoga sobre Ibai Llanos

Además, Sergio se refirió a los recientes rumores que dicen que no estará en la competición organizada por Gerard Piqué en el próximo split. Todo debido a las discusiones internas.

“Si no quieren que esté aquí no pasa nada. A mí me da igual, no vivo de la Kings League, no es algo que me haga rico, no me interesa, lo hago para divertirme. Lo que pasa es que Ibai es muy competitivo, pero a veces no puedes ganar siempre, esa es la realidad”, manifestó el Kun.

Por último, se desahogó sobre la reciente relación con el famoso streamer, con quien tenía mucha química hace algún tiempo. Ahora, el ex delantero de la selección argentina admite que han perdido contacto y que las conductas de Ibai podrían terminar de finiquitar la amistad.

“Lo vi distanciado, cuando voy a Barcelona y le escribo no me hace caso, lo he visto raro, ya no es como antes. Empecé a notar que se está alejando y no sé porqué. La última semana que fui a la Kings League lo note muy raro. Ahora puso una palabra que no se puede usar para mí, creo que se puede perder la amistad”.