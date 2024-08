El ex jugador de Universidad de Chile, Faustino Asprilla, se refirió a una recordada postal que lo hizo famoso más allá de la cancha y que finalmente lo acompañó por el resto de su carrera como futbolista. Es que al Tino se le escaparon las presas en pleno partido a inicios de la década de los 90.

Asprilla debutó con la selección adulta de Colombia en Bogotá, contra Chile. Y en medio del partido se le asomó por debajo del pantalón su miembro. Como si fuera poco, el ex delantero su fotografiado justo en el momento en que su órgano sexual masculino estaba a la luz.

El partido amistoso finalizó con triunfo por 1-0 para Colombia, con gol de Asprilla, y una postal que acompañó al ex Parma hasta ahora.

En medio de su participación en el reality El Desafío, de la televisión colombiana, el Tino contó detalles inéditos del incidente con su “aparato”.

Al Tino se le vio todo contra Chile

“Vengo por primera vez a la convocatoria de la selección Colombia adulta, en 1993. Partido en Bogotá contra la selección de Chile. ¿Qué pasa? Que en Italia, cuando yo jugaba fútbol siempre nos daban licras y pantaloncillos (calzas), todo. En la selección Colombia, no, uno tenía que traer los pantaloncillos para jugar”, reveló el Tino.

Asprilla agrega que “como yo iba al aeropuerto mandé todas las maletas y me di cuenta cuando llego al estadio que no llevo los pantaloncillos. Y dije que iba a jugar sin eso porque la pantaloneta era bastante larga, pero cuando empiezo a jugar me doy cuenta que no era tan larga. Cada que corría se me salía ese aparato”.

“En una de esas una muchacha me tomó una foto para el periódico y la sacaron enorme, y le dio al mundo. Eso es como que salga una foto así de Messi y Cristiano Ronaldo con ese cosito chiquitico”, sentenció el colombiano.

Cabe recordar que el ex futbolista de 54 años tuvo un breve paso de seis meses por la U en 2003. Con los azules el Tino jugó 13 partidos con un registro de cinco goles. Eso junto al chascarro de las pistolas a fogueo durante un entrenamiento.