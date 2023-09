El mercado de fichajes en Europa ya finalizó y los equipos ya tienen claro con qué plantel cuentan de cara a la temporada que recién inicia. Un mercado que estuvo fuertemente influenciado por la presencia de Arabia Saudita, que con sus millones se llevó a varias de las figuras que jugaban en el viejo continente.

Pero también estuvo marcado por la sorpresa que dio el Chelsea. El equipo londinense gastó, más de mil millones de dólares en un año calendario para comprar jugadores, en una operación, que en lo deportivo, todavía no rinde frutos.

Y es que el equipo no anda bien en el arranque de la Premier. Están duodécimos en la tabla, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. Del Big Six de Inglaterra, son por ahora el peor equipo, con solo cuatro puntos y están más cerca de puestos de descenso que de poder alcanzar a los punteros.

Pero además, la operación de fichajes tampoco promete funcionar en lo financiero. Y es que este martes se dio a conocer un verdadero balde de agua fría para el club, ya que la UEFA modificará el reglamento del Fair Play Financiero, lo que implicará que el Chelsea se verá acogotado con los millones gastados.

Desde que Todd Boehly se hizo cargo de los destinos del club, en reemplazo de Roman Abramovich, se lo ha gastado todo en materia de fichajes, como con los realizados con Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Sin embargo, de acuerdo al agente de fútbol, Jon Smith, “eludir las normas no es algo sostenible”.

Y es que es eso lo que ha hecho Boehly durante todo este tiempo. El periodista desclasificó que el modus operandi es que “fichan al jugador A porque es un buen jugador y están dispuestos a pagar 100 millones de libras por él. Dicen: ‘Jugador A, vas a estar aquí ocho años, lo que significa que los 100 millones de libras se amortizan en ocho años, en lugar de los cuatro o cinco de un contrato normal”.

Sin embargo, desde hace un tiempo se dio a conocer que “el Chelsea y otros clubes europeos ya no podrán repartir el precio de un traspaso entre más de cinco años del contrato inicial de un jugador”, lo que significará que tendrán que modificar los millonarios contratos.

De no cumplir con la normativa UEFA, no solo se arriesga a no poder participar en competencias continentales, sino que también arriesgan nuevas prohibiciones de contratar jugadores, tal como ya le pasó en la etapa final de Abramovich como dueño del club.

¿Cuándo vuelve a jugar el Chelsea?

Chelsea volverá a las canchas el 17 de septiembre, tras la Fecha FIFA, para enfrentarse al Bournemouth por la Premier League.