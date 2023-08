Arturo Vidal confesó el club de la Premier que casi lo contrata: "Ancelotti no me dejó"

Arturo Vidal es un fanático del streaming y aprovechó uno de sus ratos libres para tener una extensa entrevista con Davoo Xeneize. Entre los distintos temas que tocaron, el chileno confesó que estuvo muy cerca de llegar a un equipo de la Premier League.

Vidal tiene su presente en Athletico Paranaense del Brasileirao. Ya de vuelta en Sudamérica, el bicampeón con La Roja mira hacia atrás y repasa lo que fue su carrera en Europa, donde se convirtió en uno de los mejores volantes del mundo. Esta condición hizo que varios grandes del Viejo Continente se lo pelearan. Incluso, el King reveló un equipo inglés que estuvo muy interesado en él.

¿Qué equipo de la Premier League quiso a Arturo Vidal?

De acuerdo a lo confesado por el formado en Colo Colo, fue el Chelsea el club inglés que lo quería para reforzar sus filas. Esto se dio cuando Vidal estaba en el Bayern Múnich de Carlo Ancelotti. Antonio Conte, quien ya lo había dirigido en Juventus, llegaba a los Blues y quería un jugador de su confianza. Fue ahí cuando pensó en el chileno.

“Conte era el entrenador y Ancelotti no me dejó. Eso fue lo más cerca que estuve (de jugar en la Premier League). Me dio muchas ganas, porque estaba Conte, él me estaba pidiendo, quería que lo ayudara en su proceso nuevo en el Chelsea… justo ese año salió campeón, hubiese sido lindo”, explicó Arturo Vidal.

A juzgar por los datos entregados por el King, esto sucedió en el mercado de pases de verano 2016. Tal como confesó el volante, Chelsea terminó siendo campeón de la Premier League, aunque él hizo lo propio con Bayern Múnich en la misma temporada.

¿En qué equipos de Europa jugó Arturo Vidal?

El chileno defendió las camisetas de Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán. Ganó la liga en todos los países en que jugó, aunque nunca pudo disputar la Premier League.