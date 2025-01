Claudio Baeza enfrenta un complicado mercado de pases. El seleccionado nacional busca oficializar su salida del Toluca pero hasta la fecha no ha podido encontrar un nuevo club.

El nacido en Los Ángeles tiene contrato hasta mitad de año en el elenco mexicano, por lo que busca cerrar su salida a contrarreloj. Entre las opciones que más fuerza tomaron fue Colo Colo. Sin embargo, Jorge Almirón decidió por Víctor Felipe Méndez.

ver también Claudio Baeza reacciona a la desconocida que le pegó Colo Colo: "El sentimiento nunca cambiará"

“El sentimiento nunca cambiará”, publicó en sus redes sociales el jugador de 31 años. Pero esto abrió el abanico a nuevas opciones. Así fue como Peñarol tomó la posta y se asomaba como el gran proyecto para el chileno.

Desde el país charrúa hasta se dijo que Diego Aguirre había pedido expresamente al ex Cacique. Sin embargo, esto se derrumbó y dejaron en claro que no llegará finalmente al cuadro aurinegro.

“Ignacio Ruglio (Presidente de Peñarol) me comunicó que Claudio Baeza no está en carpeta para incorporar”, aseguraron en el programa Punto Penal de Canal 10 de Uruguay. Por lo que el chileno deberá seguir en búsqueda de opciones ya que no estaría en las opciones del carbonero.

Claudio Baeza aplazó su retorno a Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos títulos ha ganado Claudio Baeza?

Claudio Baeza acumula la respetable cifra de seis títulos ganados desde que comenzó su carrera como futbolista profesional. Todos los trofeos los consiguió en Colo Colo y son tres campeonatos nacionales, dos Supercopa y una Copa Chile entre 2014 y 2018.