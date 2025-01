Comienza a reactivarse la actividad futbolística en el continente americano, y este viernes 10 de enero será el turno de la Liga MX, con el desarrollo del Torneo de Clausura 2025, el que contará con una importante participación de futbolistas chilenos.

Donde estará centrada la atención de los hinchas nacionales será en lo que haga el América, actual tricampeón del balompié azteca, quien cuenta en sus filas con Víctor Dávila como principal figura y un Diego Valdés que si bien tiene ofertas desde la MLS, tal parece que seguirá en el cuadro azulcrema.

No olvidar que en las Águilas hay un tercer jugador chileno, como es Igor Lichnovsky, quien sin embargo se recupera de una grave lesión en su rodilla derecha, donde se lastimó el ligamento cruzado anterior, y que incluso puede no ser inscrito por el club por exceso en el cupo de extranjeros.

¿Qué otros chilenos serán parte de la Liga MX?

En otros tres cuadros del fútbol norteamericano hay presencia nacional, con una curiosa particularidad, y es que los restantes futbolistas podrían dejar sus actuales equipos, pues todos ellos suenan como posibles refuerzos de Colo Colo.

Es el caso del central zurdo Sebastián Vegas, cuyo pase actualmente pertenece al Monterrey, donde su técnico Martín Demichelis no lo tiene en consideración. En caso de no partir al Cacique, puede llegar en calidad de préstamo al León que dirige Eduardo Berizzo, ex DT de La Roja.

Los otros dos son el también defensor Nicolás Díaz, quien milita en Xolos de Tijuana que le quiere extender su vínculo; más el volante Claudio Baeza, quien por ahora continuará su carrera en el Toluca, pese a que en México lo daban por ido.

¿Cuándo juegan los chilenos en la Liga MX?

PRIMERA FECHA

Viernes 10 de enero / Querétaro vs. América (Dávila, Valdés y Lichnovsky) / 22:00 horas (de Chile)

(Dávila, Valdés y Lichnovsky) / 22:00 horas (de Chile) Sábado 11 de enero / Xolos de Tijuana (Nico Díaz) vs. Toluca (Baeza) / 00:05 horas

(Nico Díaz) vs. (Baeza) / 00:05 horas Domingo 12 de enero / Monterrey (Sebastián Vegas) vs. Puebla / 22:00 horas

