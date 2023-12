Jack Grealish vivió un gran susto en Inglaterra. Durante el Everton vs Manchester City de este miércoles en la Premier League, la casa del campeón inglés fue asaltada por desconocidos. Dentro del domicilio estaba gran parte de su familia, quienes por suerte no sufrieron daños.

Según The Sun, alrededor de 10 familiares de Grealish veían al jugador por televisión cuando escucharon sonidos en el piso superior. Además, notaron los ladridos frenéticos de las mascotas. Entre los presentes estaban los padres del jugador, sus hermanos y también su prometida, Sasha Atwood.

La familia alcanzó a reaccionar y activó un botón de pánico mientras buscó refugio en la mansión de siete habitaciones. La policía, que temió que los ladrones tomaran rehenes, acudió rápidamente a la propiedad ubicada en Cheshire. Además, un helicóptero vigiló el terreno.

La situación se tornó dramática con la presencia de la policía y los vecinos fueron obligados a cerrar sus puertas y no salir de sus hogares, según lo que agregó el diario inglés. A pesar de los esfuerzos, los ladrones no fueron capturados y escaparon con más de un millón de libras esterlinas en joyas y relojes.

Cómo se enteró Jack Grealish del millonario robo en su mansión

Jack Grealish se enteró del robo en su casa apenas finalizó el encuentro entre Manchester City y Everton, dejando de inmediato el Goodison Park para estar con su familia. El inglés había comprado la mansión el año pasado, pero se mudó recién en diciembre y era la primera vez que su familia acudía.

“Es una propiedad enorme, así que es entendible que no hayan escuchado a los ladrones al principio. Además, era la primera vez que la familia visitaba el lugar, así que no conocían bien el terreno”, dijo una fuente cercana a The Sun.

El mencionado periódico inglés menciona que la propiedad que adquirió Grealish es tan grande que cuenta con un helipuerto, un lago, una bodega de vinos, una cancha de tenis y un campo de golf. Además, tiene canchas de fútbol y de cricket. La pareja la empezó a ocupar tan sólo unos días antes de Navidad.

Además, The Sun agregó que el caso de Grealish es el más reciente en una serie de robos que han sufrido futbolistas que militan en Inglaterra. Este mismo mes, Kurt Zouma del West Ham fue víctima de un asalto mientras estaba en su casa y debió perderse un partido de la Premier League luego del incidente.

Además están los casos de Joao Cancelo y Paul Pogba, y el de Raheem Sterling el año pasado. El seleccionado inglés debió viajar de emergencia a su país mientras estaba disputando Qatar 2022 después de que ladrones ingresaran al hogar donde estaban su pareja y sus dos hijos.

