Se viene un partidazo de lujo en el fútbol argentino. Dos grandes de ese país chocan en duelo único, por lo que el ganador pasará de fase y el perdedor dice adiós. Se trata de Racing y River Plate.

Si bien Gabriel Arias y Paulo Díaz no vienen siendo considerados en el XI de los equipos, es un encuentro que promete. Maxi Salas volverá al Cilindro de Avellaneda, en otra polémica que calienta el partido.

Al ser octavos de final del torneo, el que pierde queda eliminado y el ganador avanza a cuartos, sin haber revancha. Por eso, es el todo o nada para ambos gigantes del continente.

¿Dónde ver Racing vs River Plate en vivo?

Para ver en vivo Racing vs River Plate lo podrás sintonizar en el canal ESPN en Chile, mientras en streaming estará disponible en Disney +.

El último choque fue en Copa Argentina y ganó River /(Getty Images)

¿A qué hora juegan Racing contra River?

El partido entre Racing y River se jugará a las 19:15 horas de Chile y Argentina, donde ambos buscarán un lugar en cuartos de final.

La probable formación de los locales será con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny.

Por su parte, River iría con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

