Lionel Messi fue la gran figura del triunfo de Inter Miami sobre Orlando City en la Leagues Cup. Y cómo no: anotó dos golazos (a los 7′ y a los 72′) fundamentales para la clasificación del equipo a octavos de final, volviendo a revolucionar a todos sus fanáticos en Estados Unidos.

Sin embargo, el partido que hizo el campeón del mundo no dejó contento a todos. El entrenador rival, el colombiano Óscar Pareja, disparó contra la Pulga en conferencia de prensa, acusando que el arbitraje lo favoreció y que debió haber sido expulsado del encuentro.

“Hay un par de jugadas que son de doble amarilla con Leo. No me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y no fue así”, comentó. Messi tenía amarilla desde los 21′, cuando fue amonestado por una patada a Wilder Cartagena.

Además, el DT alegó por el penal a favor de Inter Miami a los 51′. “El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy”, lanzó.

“Es una simulación muy clara y muy fácil de ver, porque hace unos años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden, pero hoy ni se plantearon eso”, dijo el DT sobre la jugada que terminaría en el 2-1 parcial para el Inter Miami.

“Ellos han mejorado su calidad, fue un partido competitivo, pero sentimos que hubo circunstancias del juego muy injustas que no debieron haber pasado”, cerró. Mientras Orlando City se quedó en el camino, Inter Miami avanzó a octavos de final y chocará con FC Dallas.