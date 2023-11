Ramón Díaz es el DT de Gary Medel en el Vasco da Gama, que dio un paso más en el gran objetivo de 2023: zafar del descenso directo en el Brasileirao. El sábado 25 de noviembre, el Gigante igualó sin goles frente al Athletico Paranaense, que tuvo al chileno Luciano Arriagada en los minutos finales del duelo.

Gracias a esa paridad, Vasco llegó a seis partidos sin perder en la Serie A brasileña. Es el invicto más largo del cuadro carioca en la temporada. Una muestra gráfica de lo irregular que ha sido la campaña. Pero también del alza que ha tenido el equipo en los últimos meses.

“Sabíamos que era un campo muy difícil. El sintético hace que el juego tenga mucha más dinámica, la pelota pica diferente. El equipo conoce bien cómo hay que jugar en el terreno. Nosotros estábamos imprecisos, creo que eso se debió a la cancha”, manifestó el argentino sobre la visita al Arena da Baixada.

El Pelado Díaz celebró el punto obtenido en Coritiba: “Nuestro equipo intenta jugar, pero estuvimos muy bien tácticamente. Sabíamos que al adversario le cuesta muchísimo el retroceso, pero estuvimos imprecisos. Pudimos haber ganado”, manifestó el estratego argentino, quien no detuvo los elogios al elenco que tuvo al Pitbull Medel en cancha durante 82′.

“Me siento orgulloso con el equipo de haber conquistado un punto importantísimo. Seguramente vamos a seguir luchando”, apuntó el trasandino, quien hizo ingresar a Robson Bambú en lugar del capitán Medel a pocos minutos para el final.

DT de Gary Medel deja una apuesta arriesgada: “Vasco no va a bajar”

El DT de Gary Medel y el Vasco da Gama, Ramón Díaz, sabe que el panorama sigue sin ser fácil. “A todos los equipos que están peleando abajo se les hará difícil. Tenemos seis partidos sin perder y eso es porque tenemos mentalidad de luchar y pelear hasta el final“, enumeró el otrora entrenador de River Plate.

“La gente que vino fue impresionante. Y en cualquier estadio al que va Vasco, la gente acompaña y te ayuda. Vasco no va a bajar. No va a bajar”, fue la convencida apuesta que hizo el ex seleccionador de Paraguay, quien asumió el cargo en Vasco a fines de julio.

¿Cuáles serán los últimos tres partidos de Vasco da Gama en el Brasileirao 2023?

Vasco da Gama recibirá a Corinthians en la 36° fecha del Brasileirao 2023. En la penúltima jornada, visitará a Gremio de Porto Alegre y cerrará el certamen como local: será ante el Red Bull Bragantino.

¿En qué puesto marcha Vasco da Gama en el Brasileirao?

Vasco da Gama se ubica en el 15° lugar del Brasileirao a falta de tres partidos por disputar.

