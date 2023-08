Athletico PR superó por 2-0 al Cuiabá EC en la 19° fecha del Brasileirao. Con ese triunfo, el Furaçao sigue adelante con el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores del año siguiente. Pero la fiesta no fue completa: hubo un golazo anulado a Arturo Vidal por una mano que absolutamente nadie vio.

El King quitó una pelota y luego la clavó en el ángulo del pórtico defendido por Walter. Pero el juez central del compromiso, Arthur Gomes Rabelo, decidió no convalidar la conquista por una infracción. El club de Curitiba puso en duda la calidad del juez, quien tuvo su estreno en la Serie A brasileña.

La misma actitud tomó el DT del Paranaense, Wesley Carvalho, quien le apuntó directamente a la Confederación Brasileña de Fútbol. “No estoy en contra de darles oportunidades a los nuevos árbitros. Los competentes deben establecerse por sí mismos. No me gusta hablar del arbitraje porque no es algo que está en mi control”, dijo el entrenador interino.

Pero de todas maneras abordó el tema. “También hacemos análisis del árbitro. Y cuando hice análisis para el partido dije que no sabía con qué nos encontraríamos. La CBF les está dando oportunidades a nuevos jueces. Nosotros nos enfocamos en nuestras habilidades”, afirmó también Wesley Carvalho.

DT del Athletico PR les pega a las autoridades por el golazo anulado a Arturo Vidal

El DT del Athletico PR no se detuvo ahí. Piensa, al igual que todo el equipo rojinegro, que el golazo anulado a Arturo Vidal debió contar. Pero eso ya es parte de la historia, aunque el centrocampista bicampeón de América con la Roja todavía no pasa la molestia.

Por su parte, Wesley Carvalho tuvo palabras para las autoridades del Brasileirao por las designaciones de los equipos referiles. “La CBF tiene que analizar todo esto. También la prensa y los comentaristas arbitrales. Pero esperamos tener nuevos árbitros que estén preparados”, sentenció el entrenador de 49 años.

¿Cuántos goles lleva Vidal en Brasil?

Arturo Vidal sólo lleva dos goles anotados en el fútbol brasileño. Ambos con el Flamengo. Además, suma tres asistencias, también con el Mengao. Por el momento, en Athletico PR no consiguió abrir su cuota goleadora, a pesar del bombazo al ángulo que no fue convalidado.

¿Hasta cuándo tiene contrato Arturo Vidal en Athletico PR?

Tras su salida del Flamengo a mitad de año, Arturo Vidal tiene contrato con Athletico Paranaense hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo que suceda con el King en 2024 está por verse.