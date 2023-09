Dorival Júnior añadió uno más a la lista de palazos que le salpican a Jorge Sampaoli por su criticada labor como DT del Flamengo. El experimentado entrenador del Sao Paulo condujo al tricolor a ganar la Copa de Brasil, precisamente ante el Mengao.

Con esa caída, el ciclo del casildense en el rubro-negro pende de un hilo y ya se habla de Tite como máximo candidato a reemplazarlo. Luego del partido que coronó monarca al cuadro paulista, el experimentado adiestrador que fue campeón de la Copa Libertadores con el Fla sacó pecho por su trabajo en aquel club.

“Tengo cariño y respeto muy grande por mis ex dirigidos”, manifestó el experimentado estratego. Luego de eso, sacó la artillería para defender su tercer ciclo en Flamengo, que duró desde junio hasta noviembre de 2022. Ganó la Copa de Brasil y también la Copa Libertadores de América.

Agregó que “decían que era un arroz con frijoles (feijão) y que cualquiera hacía eso con ese equipo. Fue muy extraño todo lo que aconteció“. Dorival Júnior considera injustas todas las críticas a su proceso en el Mengao, que terminó antes de cumplir un año. Y con el fustigamiento que lanzó, de paso, le dio un raspacachos a Sampaoli.

Dorival Júnior supera a Sampaoli y recuerda su etapa en Flamengo

Dorival Júnior le ganó el duelo a Sampaoli en la final de la Copa de Brasil, donde le tocó vencer a su querido Flamengo. El DT del Sao Paulo rememoró el fin de su estadía. “Intentaron una descalificación de todo el trabajo“, aseguró el estratego.

“Le dije a la directiva al final del campeonato que 2023 no sería diferente, que mi atención estaría completamente centrada en Flamengo. Económicamente nuestra renovación no sería un problema, como nunca lo ha sido en ningún club en el que he estado. La junta lo entendió. Respeto que era un momento del cambio”, sentenció el DT, con la Copa de Brasil bajo el brazo por segundo año consecutivo.

¿Qué otros clubes dirigió Dorival Júnior en su carrera?

Además de Sao Paulo y Flamengo, Dorival Júnior entrenó a Ceará, Athletico Paranaense, Santos, Palmeiras, Fluminense, Vasco da Gama e Inter de Porto Alegre, entre otros.

