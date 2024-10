Cuando Arturo Vidal anunció su salida de Flamengo rumbo al Athletico Paranaense, Filipe Luis lamentó la partida del Rey, a quien le agarró mucho cariño en el tiempo juntos después de estar varios años bajo la tutela de Diego Simeone. Las referencias son para el lateral izquierdo devenido en entrenador.

Que por esas cosas de la vida, tomó el mando del Mengao de manera interina. Y le dio un salto de calidad que el equipo no había podido encontrar con la conducción de Tite. “Tomaré decisiones que molestarán a algunos jugadores y que algunos de ellos se enfadarán conmigo”, dijo el otrora carrilero zurdo que también jugó en el Chelsea de Inglaterra y el Deportivo La Coruña en España.

Por el momento, las cosas van bien: tras eliminar a Corinthians, el Fla se instaló en la gran final de la Copa de Brasil. En aquella instancia, el equipo donde juega Erick Pulgar se medirá al de otro chileno: el Atlético Mineiro, que cuenta en su plantilla con Eduardo Vargas. Y que dejó muy avanzado el trabajo ante River Plate para acceder al partido definitorio de la Copa Libertadores 2024.

Antes de llegar al primer equipo, Filipe Luis pasó por la Sub 17 de Flamengo. También con la Sub 20. Con esa categoría, ganó la Copa Intercontinental gracias a la victoria por 2-1 ante el Olympiacos de Grecia en el mítico estadio Maracaná. “Simeone me cambió la vida y la manera de pensar”, reconoció el incipiente director técnico. Cómo no: con el Cholo disputó 273 partidos en los Colchoneros.

Ex compañero de Vidal que tiene en una final a Flamengo como DT realza la figura de Simeone

Arturo Vidal se ganó el corazón de Filipe Luis en el Flamengo tal como Diego Simeone lo hizo con el lateral zurdo y entrenador en el Atlético Madrid. Por estos días, el DT debe planificar dos encuentros del Brasileirao antes de pensar en la primera final de la Copa de Brasil.

El Mengao será local ante Juventude para intentar seguir con la persecución a los líderes de la tabla. Cuatro días después de eso, el 30 de octubre, el rubro-negro visitará al Inter de Porto Alegre. Recién entonces tocará jugar la ida ante la escuadra de Gabriel Milito.

Filipe Luis y Arturo Vidal se enfrentaron en el Atlético Madrid contra Barcelona. También chocaron con el Rey en el Bayern Múnich de Alemania. (Imago).

“Me motivó a ser entrenador, el Cholo me transformó en un campeón”, aseguró Filipe Luis, quien estuvo seis años y medio al alero del otrora centrocampista de la selección de Argentina y también el cuadro Colchonero. Por cierto, también le restó mérito a su labor.

Diego Simeone tuvo un rol fundamental en la vida de Filipe Luis, según sus palabras. (Imago).

Más bien, elogió a sus pupilos. “Yo no he hecho mucho más que darles algunas soluciones tácticas. Sólo tienen que creer en ellos mismos”, sentenció Filipe Luis Kasmirski. Un inicio prometedor en un fierro muy caliente: nada menos que el club más popular de Brasil.