El ex defensa brasileño, Filipe Luís, echó al agua al entrenador del Atlético Madrid, Diego Simeone. El otrora jugador de Los Colchoneros reveló que el DT se refería con un particular calificativo a Lionel Messi en las charlas antes de enfrentar al Barcelona.

“Antes de los partidos contra el Barça, Simeone nunca utilizaba el nombre de Messi… Siempre lo llamaba ‘el enano’”, reveló Filipe Luís en Charla Podcast.

Eso sí, el ex jugador explica que las motivaciones de Simeone no eran lisa y llanamente denigrantes, sino para aleonar a sus propios defensas porque el entrenador considera a Messi como uno de los más letales de la historia, y su trabajo era buscar las estrategias para controlarlo.

“Lo del enano era para que cuando nosotros estuviéramos delante de Messi no le tuviéramos miedo”, complementa el campeón de Copa América 2019 con la selección de Brasil.

De hecho, el mismo Simeone defendió a Lionel Messi de las críticas tras ganar el último Balón de Oro: “ha ganado el Mundial siendo el mejor, ¿qué más tiene que hacer?”, exhortó el técnico argentino del Atlético.

Elogios de Filipe Luís a Messi

Volviendo a Filipe Luís, el brasileño expuso que “Messi es el mejor jugador contra el que yo me he enfrentado. Me vi todos sus partidos desde el año 2006 hasta el 2016, que empecé a enfrentarme a él”.

Sentencia que “hay entrenadores que ponen un jugador para vigilar a Messi, otros ponen dos o tres jugadores. En el Atleti, Simeone ponía a cuatro jugadores para vigilarlo sólo a él. Y cuando marcaba gol, ¿de quién era la culpa? De nadie. Todos habíamos hecho bien nuestro trabajo, pero era Messi”.

