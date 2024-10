Erick Pulgar enfrenta un complejo momento con Flamengo en Brasil. Tras la eliminación de Copa Libertadores, la dirigencia decidió sacar a Tite y ahora busca renacer con un ex jugador como Filipe Luis en el banco de dirección.

El tema es que el lateral y seleccionado brasileño entró con mano dura al camarín y lanzó una potente advertencia que llamó la atención. Es que deslizó una potente advertencia a los que hace un par de meses fuesen sus compañeros de equipo y que ahora serán sus pupilos por lo que resta de temporada y todo 2025.

“Quiero empezar una nueva historia y un nuevo Flamengo, con mi propio estilo. No tengo miedo. Lo bueno es que conozco este grupo como nadie. Tomaré decisiones que molestarán a algunos jugadores y que algunos de ellos se enfadarán conmigo, pero no es con Filipe Luís como persona, es con Filipe Luís como entrenador”, lanzó de entrada el ex Chelsea y Atlético Madrid.

Pero a su vez recalcó que buscará renovar el ambiente en el plantel que ha sido muy criticado por su falta de compromiso en la Libertadores y en el Brasileirao. Incluso en sus respectivas selecciones como es el caso de Pulgar. Por lo que se comprometió públicamente a mejorar el nivel de sus jugadores.

“Daré mi vida por todos los jugadores para mejorar individualmente para que puedan jugar colectivamente organizados. Que sean ellos parte de esta máquina, los que hagan trabajar al equipo”, sentenció en su presentación.

¿Cuándo juega Erick Pulgar?

El futbolista nacido en Antofagasta saltará a la cancha este miércoles cuando Flamengo reciba a Corinthians por el duelo de ida de semifinales de la Copa de Brasil. Luego el sábado 5 de octubre el Fla recibe al Bahía por el Brasileirao.

Tras ello, viajará a Chile para sumarse a los trabajos de la selección bajo el mando de Ricardo Gareca. El tema es que Erick Pulgar se perderá el primer duelo por acumulación de amarillas y no estará por Eliminatorias ante Brasil el 10 de octubre. Por lo que estará disponible recién para el encuentro frente a Colombia en Barranquilla el 15/10.