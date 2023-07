El fútbol de Estados Unidos vive una verdadera revolución con la llegada de Lionel Messi. Lo que comenzó como un rumor, finalmente se concretó con la oficialización del argentino en Inter Miami, donde incluso ya vivió su presentación estelar. Revisa a continuación cuándo sería su estreno.

¿Cuándo debuta Lionel Messi en Inter Miami?

El siguiente partido del equipo estadounidense es el viernes 21 de julio a las 20:00 horas de Chile. En aquel encuentro enfrentarán a Cruz Azul por la Leagues Cup.

¿Ante Iván Morales?

Mucho se especuló con el futuro de Lionel Messi cuando se anunció su salida del PSG. Desde un regreso a Barcelona o una partidal al fútbol de Arabia Saudita. Poco a poco fue tomando fuerza la opción de la MLS hasta que finalmente se concretó. El argentino promete darle un impulso al fútbol en un país que está acostumbrado a mirar otros deportes, tal como lo fue el arribó de Pelé en la década de 1970.

Al ser la presentación de Messi recién este domingo, muchos cuestionan si el jugador estará en condiciones óptimas para jugar ante Cruz Azul el día viernes. Sin embargo, fue el propio jugador el que dio una importante a través de Instagram. En la red social, el campeón del mundo agradeció el apoyo que recibió en su primer encuentro con los hinchas y agregó un contundente “nos vemos el viernes otra vez”.

El duelo ante la Máquina Cementera no es un amistoso, debido a que corresponde a la Leagues Cup, competición oficial que enfrenta a los clubes de la MLS y la Liga MX. El chileno Iván Morales integra el plantel de Cruz Azul, pero lo más probable es que no esté presente en el encuentro. El formado en Colo Colo no ha sido convocado en los últimos duelos y está en la búsqueda de un nuevo equipo para seguir con su carrera futbolística.