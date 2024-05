Después de un inicio complicado y de lesiones que no lo dejaron tranquilo, Bruno Barticciotto por fin vuelve a sonreír en Argentina. Este domingo el delantero marcó su primer gol con la camiseta de Talleres de Córdoba y cortó una larga racha sin saber de alegrías.

El atacante había llegado como gran promesa a la T, pero su cuerpo le pasó la cuenta y mucho. Esto lo había mantenido lejos de la acción en los últimos meses, pero ya hace algunos partidos ha ido sumando minutos hasta por fin destaparse en las redes.

Tras el partido el chileno habló con la prensa local y lo hizo de una manera bastante particular. Y es que además del gol y de una emotiva dedicatoria, el Barti chico sorprendió a todos hablando como un argentino más y recordó los episodios ocurridos con Iván Zamorano años atrás.

Bruno Barticciotto se luce con goles, dedicatoria y acento argentino

Iván Zamorano nos regaló momentos de culto a lo largo de los años no sólo a punta de goles, sino que también con su labia. El delantero se adaptaba fácilmente al país donde estaba e incluso adoptaba su acento, algo que ahora también le pasó a Bruno Barticciotto.

Bruno Barticciotto fue figura y aportó con un gol en el triunfo de Talleres. Foto: Comunicaciones Talleres.

El delantero marcó su primer gol con Talleres y fue una de las figuras en el triunfo por 2 a 0 ante Atlético Tucumán. Tras el duelo conversó con TNT Sports Argentina y ahí le hizo casi un homenaje a Bam Bam con sus palabras.

“Ellos (sus compañeros) han estado este último tiempo acompañando, han sido meses difíciles. Es el trabajo y esfuerzo, ellos están más felices que yo porque saben que ha sido difícil. Les agradezco mucho porque el grupo me ha bancado mucho”, comenzó señalando con un todo trasandino en su voz.

Bruno Barticciotto relató sus complicados meses y valoró su vuelta a la acción. “Busqué muchas herramientas, tanto kinesiología como psicólogo, un mix de todo. Fui saliendo adelante con el apoyo de la familia, no entendía por qué me pasaba de la nada. Estoy feliz, no tanto por el gol que da mucha confianza, pero por haber entrado en los últimos partidos y hoy jugar bastante tiempo. No es lo mismo que entrar”.

En esa misma línea, se mostró entusiasmado de los partidos con Boca Juniors y Sao Paulo que asoman en el horizonte. “Se vienen dos partidos muy lindos, nos preparamos día a día para sumar. Todo el grupo está muy bien, la competencia es muy sana y al que le toque lo hará bien”.

Finalmente y en diálogo con ESPN, el chileno reveló para quién fue dedicado su primer gol con la T. “Para mi perro. Cuando llegué acá se murió apenas llegué así que dije ‘El primer gol va para él'”.

Bruno Barticciotto corta su mala racha en Argentina y ahora va con todo a demostrar sus credenciales en Talleres. El delantero recupera la confianza perdida en el último tiempo y buscará aprovechar al máximo las oportunidades que, por fin, se le están dando al otro lado de la cordillera.

¿Cuáles son los números de Bruno Barticciotto en Talleres?

Gracias a su actuación este fin de semana, Bruno Barticciotto llegó a un total de 13 partidos oficiales disputados con Talleres. En ellos ha marcado un gol, no registra asistencias y llega a los 457 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Talleres?

Bruno Barticciotto y Talleres ahora se preparan para un partidazo en el torneo argentino. El próximo sábado 25 de mayo desde las 19:00 horas visitan a Boca Juniors en La Bombonera.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.