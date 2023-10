La fecha 18 de la Premier League 2023/24 comenzará el jueves 21 de diciembre y terminará el domingo 24 del mismo mes. Sí. Justo en Nochebuena. Por primera vez en 28 años, y por segunda vez en la historia, se jugará un partido en la previa de Navidad en la Primera División inglesa.

El Wolverhampton recibirá al Chelsea el 24 de diciembre a las 10:00 horas (hora de Chile) en el Molineux Stadium para despedir la decimoctava jornada. Tanto los clubes como sus hinchas pusieron el grito en el cielo, porque ese día estarán más pendientes de su cena navideña que de ir al fútbol.

Por esa razón, el cuadro blue decidió ‘pagarle’ a sus hinchas para que asistan al estadio y no dejen de acompañar al equipo. No será un pago en dinero, sino que les ofrecieron autobuses gratis. La distancia entre un recinto deportivo y otro es de 235 kilómetros, alrededor de tres horas de viaje.

“El grupo de aficionados del Chelsea está encantado de que el club haya reconocido el compromiso de la gente y de que nos provean de transporte gratuito para el partido. Esperemos que los aficionados puedan aprovecharse de este buen gesto por parte del Club”, comentaron en un comunicado.

Desde 1995 que no se disputaban partidos en Nochebuena, cuando se cruzaron el Leeds y Manchester United. No solo eso, sino que será la segunda vez que haya algún encuentro el 24 de diciembre desde 1966. En 57 años solamente se jugó dos veces en esa fecha.

Parecía ser una regla tácita que en esa fecha no se disputarían encuentros. No solamente por la Navidad, sino también porque el clásico Boxing Day, que comienza el 26 de diciembre. Precisamente ambos equipos, Wolves y Chelsea, fueron programados para el miércoles 27.

Los hinchas reaccionaron de forma negativa por la programación en Nochebuena. Sobre todo por la demanda en transporte que hay en esa fecha, ya que la gente viaja desde las grandes ciudades a ver a sus familias y festejar la Navidad todos juntos.

Incluso Mauricio Pochettino se sumó a sus reclamos, ya que el 23 de diciembre es su aniversario de matrimonio. “¿Nuestros fans no están contentos? Yo tampoco. No estoy contento, además porque el 23 es mi aniversario, pero necesito viajar a jugar con los Wolves, y no voy a pasar la noche del 23 en mi casa. Entonces el 24 para los argentinos es una noche muy importante y espero llegar a tiempo para celebrarlo”, afirmó.

¿Cómo marcha el Chelsea en la Premier League?

Luego de las primeras 10 fechas de la Premier League, el Chelsea figura en el 11º puesto de la tabla de posiciones con apenas 12 puntos. Este último fin de semana cayeron por 2-0 a manos del Brentford.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de nada!