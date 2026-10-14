El Pibe decidió hacer un brusco cambio de imagen. Su video rapándose ya es viral.

Además de su gran habilidad futbolística, Carlos Valderrama se hizo famoso por su ondulada y rubia cabellera. Sin embargo, ahora el colombiano decidió raparse.

“Cambia todo cambia”, cantaba Mercedes Sosa. Claro que hay cambios que la gente no está preparada para ver y es lo que sucede con el Pibe. Durante su exitosa carrera como jugador, siempre lo acompañó su frondosa “chasca”. No más.

La nueva imagen de Carlos Valderrama

Carlos Valderrama lideró uno de los periodos más exitosos de la selección colombiana, cuando clasificaron de forma consecutiva a tres Copa del Mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. El Pibe era una de las grandes figuras.

El Pibe era reconocido por ser un 10 talentoso, con gran manejo de balón y una cabellera que era marca registrada, así como el mohicano de Arturo Vidal o los lentes de Edgard Davids. Un verdadero sello del colombiano. Sin embargo, ahora decidió dar un giro.

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Carlos Valderrama sorprendió a sus fanáticos y a través de sus redes sociales, subió un video cortándose el pelo. No solo se lo cortó, sino que se rapó el ex jugador que hoy tiene 65 años. Muchos hinchas no lo pueden creer e incluso, algunos apuntan a que se trataría de un video hecho con IA. En estos tiempos, nadie confía en nada.

A uno que al parecer le gustó este nuevo corte, fue a René Higuita. Su compañero de tantas batallas en la selección colombiana aprobó el cambio. “Pibete el que es lindo es lindo, te quedó chévere”, comentó el ex arquero en Instagram.

Carlos Valderrama es uno de los mejores jugadores colombianos de la historia. Jugó en clubes como Deportivo Cali, Montpellier de Francia, Real Valladolid de España, Junior de Barranquilla y Colorado Rapids de Estados Unidos. También jugó cinco Copa América con su selección.