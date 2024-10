Uruguay vive su momento más bajo en las Eliminatorias, todo tras la polémica que armó Luis Suárez contra Marcelo Bielsa y la inesperada derrota frente a Perú en la fecha 9. Es un momento difícil para la selección que, en este mismo proceso, supo ganarle a Argentina y Brasil.

La fea caída contra Perú, concentrada a los 88′, generó críticas tanto para el Loco como para sus dirigidos. En el caso del plantel, varios hinchas comenzaron a mencionar la posibilidad de una cama de los jugadores a Marcelo Bielsa, respaldada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Esta acusación se hizo presente también entre los periodistas uruguayos, pero causaron una enorme indignación en el plantel. En Lima, Nicolás Fonseca fue consultado derechamente sobre esta posibilidad.

“Me parece muy ridículo hablar de esto, realmente. Me saca las ganas de contestarte que se pueda pensar algo así. Somos una selección seria, con jugadores serios, de élite. Como te dije, me sacaste las ganas de contestar la pregunta”, respondió el futbolista de River Plate.

Uruguay perdió contra Perú en las Eliminatorias | Getty Images

Qué dijo Bielsa sobre la gran polémica de Uruguay

Por su lado, Marcelo Bielsa se refirió a la polémica que armó Luis Suárez y que continuó Agustín Cannobio, quien acusó al entrenador de maltrato durante la Copa América. Luego, Federico Valverde, uno de los referentes actuales de la Celeste, salió a decir que “lo que dijo Luis es todo verdad”.

“No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con la máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre“, dijo el Loco Bielsa.

“La entrega del equipo fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia”, agregó.