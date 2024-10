La selección de Uruguay está en medio de una tremenda polémica en las Eliminatorias para el Mundial 2026, las que van a seguir en aumento luego de la derrota por 1-0 ante Perú.

Las declaraciones de Luis Suárez en contra del técnico Marcelo Bielsa, y que encontraron aprobación en otros seleccionados, sigue dando que hablar, donde apuntan a los malos tratos del entrenador.

Una polémica que no ha dejado a todos tranquilos en la concentración charrúa, pero que sin duda pone a Bielsa en tela de juicio por la forma que tiene de relacionarse con los jugadores.

Por lo mismo, el ex técnico de la selección chilena en el proceso para el Mundial de Sudáfrica 2010, encaró la situación en la conferencia de prensa, donde reaccionó a la gran polémica.

Marcelo Bielsa sufrió una derrota con Uruguay en Peru. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Marcelo Bielsa saca la voz en el escándalo en Uruguay

Marcelo Bielsa no pudo escapar de las preguntas de la prensa, en el contexto de la derrota ante Perú, cargaron los dardos en la gran polémica con los jugadores de Uruguay.

“No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con la máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección de Uruguay”, explicó.

“La entrega del equipo fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia”, detalló.

Si bien dijo que no ventilaría las conversaciones que se han tenido en la interna en relación al tema, asegura que han puesto en duda la forma de llevar adelante al grupo.

“Quien está en entredicho soy yo. Evaluar los efectos de todas estas cuestiones, implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas y todo eso no me gusta hacerlo, prefiero no hacerlo. Sí le digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”, cerró.