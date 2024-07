Bryan Carrasco sabía perfectamente que la victoria ante Cuiabá le permitió a Palestino hacer historia en la Copa Sudamericana 2024. El cuadro árabe había empatado 1-1 en el juego de ida. Para colmo, tuvo a disposición un penal literalmente cuando el partido expiraba.

Pero Joe Abrigo no pudo derrotar al portero Walter. Como el árbitro le había advertido que no había posibilidad en caso de rebote, el partido terminó. Y el “10” marcó un gol que no valió. Todo eso le dio más condimento a la clasificación del Tino, que se metió entre los 16 mejores equipos de la Sudamericana.

“Nos tocó un grupo complicado en Copa Libertadores, pero tenemos hambre de triunfar y dejar una huella en el club. Lo hemos hablado muchas veces. En la Libertadores hicimos un buen papel. Le ganamos a Flamengo de local, a Millonarios, equipos grandes”, expuso Carrasco luego del 2-1 en el Arena Pantanal.

Bryan Carrasco en acción ante el Cuiabá en el Arena Pantanal. (Francisco Longa / Comunicaciones Palestino).

El Velociraptor estuvo acompañado del entrenador del equipo, el argentino Lucas Bovaglio, sucesor de Pablo Vitamina Sánchez. “Ahora eliminamos a Cuiabá. Venían invicto en la Sudamericana, no habían perdido. Sólo empates y triunfos”, ensalzó Carrasco sobre lo conseguido por Palestino.

Bryan Carrasco aplaude a Palestino tras pasar a octavos en la Copa Sudamericana 2024

Bryan Carrasco le mandó varios saludos a los trabajadores de Palestino tras este logro en la Copa Sudamericana 2024. “En casa merecíamos ganar, se nos va un penal en el último minuto. Vinimos acá, nos paramos de igual a igual”, sonrió el ex jugador de Audax Italiano y del Dinamo Zagreb de Croacia.

Carrasco añadió que “este triunfo es dedicado para la familia y para todos los que hacen el trabajo silencioso, que no se ve. Este grupo está para dar mucho más”, fue el desafío que fijó para el Tino durante la segunda parte de la campaña. Todavía están vivos en el plano internacional.

Otra imagen del festejo del 2-0 de Palestino. (Francisco Longa / Comunicaciones Palestino).

Y a nueve puntos del líder en el Campeonato Nacional 2024: Coquimbo Unido. Bryan Carrasco dijo que “los utileros, los masajistas, el cuerpo médico, la gente que se quedó allá. La tía que nos cocina, la familia y la gente que siempre nos acompaña. Ahora tenemos que mentalizarnos en Cobreloa para sumar en el torneo nacional”, manifestó.

El partido ante los Zorros del Desierto se disputará el lunes 29 de julio en el estadio Zorros del Desierto. El pitazo inicial está pactado para las 20 horas, según el horario de Chile continental. (-4 GMT).

¿Cuál es el próximo rival del Tino en la Copa Sudamericana 2024?

Palestino se cruzará ante Deportivo Independiente de Medellín de Colombia en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.

Así va Palestino en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Palestino se ubica en el 6° lugar del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 16 partidos disputados.

