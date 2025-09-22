Una noche para el olvido fue la que tuvo Bruno Barticciotto en la Liga MX. Con el Santos Laguna de Torreón enfrentaba al Atlético San Luis, uno de los competidores directos por entrar a la liguilla, por lo que era un partido importante.

Ya recuperado de la lesión que no le permitió jugar por la selección chilena hace algunas semanas, ante Brasil y Uruguay, comenzó como titular en el centro del ataque del cuadro local.

A los 8 minutos todo parecía que iba a ser color de rosa para Santos, cuando se sancionó un penal por un agarrón sobre Barti, que iba a cabecear en el segundo palo.

La pelota la tomó el ex Palestino, quien disparó cruzado y rasante. Sin embargo, el remate salió muy débil y poco esquinado, lo que permitió que el portero visitante Andrés Sánchez se luciera al atajar el remate.

Barticciotto perdió un penal en Santos

“Qué mal le pegó a la pelota, muy mal. Muy deficiente. Casi con el tobillo“, fueron los comentarios que señalaron en la televisión mexicana sobre el remate de Barticciotto.

Santos cae goleado y se hunde en la tabla

Ese comienzo fue fatal y una premonición de que sería una jornada muy ingrata, lo que empezó a concretarse con el gol de Sanabria para Atlético San Luis, antes de irse al descanso.

Luego, fue todo una tormenta perfecta para Bruno Barticciotto. El entrenador español Francisco Rodríguez lo reemplazó a los 57′ por Jesús Orcejo y se derrumbó Santos Laguna, que terminó perdiendo por goleada por 4-1.

De esta manera perdieron una buena opción de acercarse al 10° puesto, el último que entra a la liguilla, al quedar con 7 puntos en la 14° posición, tras nueve partidos disputados.