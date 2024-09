La semana pasada Venezuela fue a jugar eliminatorias contra Bolivia en El Alto, ciudad ubicada a 4.100 metros de altura. Un asunto al que el DT de la Vinotinto Fernando Batista, no quiso darle bola en la previa. “No vamos a poner excusas”, señaló.

Sin embargo con el pasar de los días cambió su discurso. Y en la previa del partido ante Uruguay, que los venezolanos jugarán como local en Maturín, manifestó que es imposible para los visitantes jugar en esa ciudad.

“Fue un golpe duro porque queríamos sacar un mejor resultado. Sí les puedo decir, después de unos días, que la verdad es inhumano jugar allí. Es inhumano, aunque yo dije que no hay que poner excusas”, manifestó Batista.

Lo graficó en una situación personal, por el ahogo que sentía. “Esta persona que está hablando dos veces tuvo que ir al vestuario a inhalar oxígeno porque se estaba ahogando. Hubo jugadores que salieron con mareos”, manifestó el DT de Venezuela.

Ramiro Vaca anotó el 1-0 en El Alto la semana pasada

Alí Cañas, ex jugador y ex ayudante de Venezuela, también se refirió al tema. “Por un tema médico no se puede jugar a tanta altura, en cualquier momento puede suceder algo malo a un jugador y lo estaremos lamentando”, sostuvo.

Venezuela busca su primer Mundial

Para Venezuela, esta eliminatoria puede ser histórica. Es la primera vez que pueden llegar a un Mundial, ya que marchan en la quinta posición con nueve unidades.

Por eso Batista señaló que están entusiasmados. “¿Cómo no vamos a tener la ilusión intacta? El partido ante Uruguay será tan importante como fueron los siete partidos pasados que nos llevan a estar en zona de clasificación”, confesó.

Luego confesó que el plantel está súper afiatado. “Veo a los muchachos muy tranquilos, muy bien, muy unidos. Lógicamente con la bronca de perder, pero estamos bien, dimos vuelta a la página y estamos preparados para hacer un gran partido”, manifestó.