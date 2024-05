Colo Colo se juega esta noche ante Paraguay, ante Cerro Porteño, su chance de continuar en carrera en torneos internacionales. Y si bien el foco es clasificar a octavos de final de Copa Libertadores, si queda tercer en el grupo disputará el segundo semestre el repechaje en Copa Sudamericana para entrar a octavos de final.

Uno de los rivales que puede tocarle en esa instancia es Boca Juniors, quien seguramente terminará por detrás de Fortaleza en su zona. Y en Argentina ya palpitan lo que puede ser ese duelo.

Fue Cristián Traverso, ex defensa de Boca y también de Universidad de Chile, quien confesó que se frota las manos por ver el equipo entre estos dos elencos.

“Lindo cruce sería con Colo Colo, es picante. Por historia”, manifestó esta mañana en el panel de Superfútbol de TyC Sports cuando estaban eligiendo rivales para el Xeneize.

Colo Colo y Boca tienen la opción de chocar en Copa Sudamericana

Factor Almirón en un Colo Colo-Boca

Un partido que además tendría el condimento de Jorge Almirón, el entrenador de Colo Colo que el año pasado dirigió a Boca y lo llevó a la final de la Copa Libertadores.

Traverso, eso sí, asegura que no lo ve por ese lado. “Yo no lo pienso tanto por Almirón, lo digo por los equipos. Colo Colo está cerca, acá al lado. Y por ejemplo ir a la altura contra Liga es incómodo. Además a Estudiantes o Rosario Central no lo quiero cruzar”, manifestó.

Otro ex defensor central argentino con paso por Chile que estaba en el panel del canal trasandino es Sergio Vásquez, quien actuó en Universidad Católica. A diferencia de Traverso, se fue por otro equipo chileno.

“Si fuera Boca elegiría Palestino como rival. ¿Le ganó a Flamengo? Está bien, pero es un equipo que no es continuo en su juego”, manifestó el popular Charly.