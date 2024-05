Colo Colo se juega su gran objetivo esta noche en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, en la visita a Cerro Porteño en Paraguay, donde se definirá uno de los últimos clasificados a los octavos de final del torneo continental.

La esperanza de seguir con vida en el campeonato más importante de esta parte del planeta la tiene latente el equipo del técnico Jorge Almirón, pese a que muchos hinchas tienen en mente el recuerdo de una noche trágica con los paraguayos.

Fue en 2011 cuando los albos chocaron ante el Ciclón, en la última fecha de la fase de grupos, donde necesitaban un empate para pasar de ronda. Todo iba bien con un triunfo 2-0 en el primer tiempo, pero terminaron perdiendo 3-2 y despidiéndose del torneo.

Un protagonista de esa noche fue Lucas Wilchez, quien en conversación con Redgol, vive una de las grandes revanchas que puede tener el pueblo colocolino esta noche en Asunción.

Colo Colo quedó eliminado ante Cerro Porteño en 2011. Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Wilchez con la espina ante Cerro Porteño

Dedicado a la representación de jugadores en Argentina, Lucas Wilchez sigue de cerca la campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores, donde tiene una herida cuando se habla de Cerro Porteño.

“El otro día viendo el primer partido de la fase de grupos, me saqué la espina porque les ganamos sobre la hora, pero no del todo. Este tiene que ser el partido. Recuerdo que ese partido lo teníamos controlado, jugando bien, ganando 2-0 y después nos hacen el gol terminando primer tiempo. La segunda parte fue todo dudas, con el empate igual pasábamos, pero nos hacen un gol al último minuto. Eso es lo que tiene la Copa Libertadores, que no te puedes relajar en ningún momento”, comentó el ex jugador.

En ese sentido, asegura que el equipo albo ha mostrado buenos partidos en condición se visitante, lo que debe ser la base para poder luchar en esta verdadera final en Paraguay.

“Sí, veo a Colo Colo, pero bueno la verdad que, vuelvo a repetir, el equipo ha demostrado carácter en partidos de visitiante, que en este tiempo quizás no había estado a la altura, pero el duelo será decisivo en todo lo que fue esta presentación de Copa”, explicó.

Lamenta la ausencia de Arturo Vidal, pero asegura que Colo Colo debe demostrar un salto de calidad. Foto: Luis Hidalgo/Photosport

Pese a las ausencias, cree que es el momento que tiene la institución para dar un salto de calidad e instalarse con mucho carácter en la siguiente ronda, por lo que lo toma como una gran oportunidad de revancha.

“Si quedas fuera mañana, el buen papel ante Alianza o Fluminense allá queda en la nada, así que creo que es una final como se dice y estará en los detalles para estar fino en las que tengan para terminarlas de mejor manera. Es una lástima que no pueda estar Arturo Vidal y (Damián) Pizarrito, pero Colo Colo tiene material para enfrentar la Copa Libertadores, el club tine que dar el salto de calidad y espero que clasifique”, finalizó.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El partido clave entre Colo Colo y Cerro Porteño por la Copa Libertadores se jugará este miércoles 29 de mayo a partir de las 20:30 horas, en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

