Ya sea que juegue o no, el chileno Carlos Palacios da que hablar en Boca Juniors. Desde que su presidente Juan Román Riquelme depositó su confianza en el delantero, todo lo que haga dentro y fuera de la cancha es tema principalmente en Argentina.

El nombre de “La Joya” emerge de parte de críticos, hinchas e históricos de la institución, como es el caso de Roberto Abbondanzieri, ex arquero multicampeón a nivel local e internacional. Una leyenda del club trasandino que hoy está en Chile.

Durante su presencia en el Estadio Santa Laura para el duelo entre Unión Española, equipo donde fue ayudante técnico de Martín Palermo, y Palestino, el “Pato” conversó con Radio ADN donde se le preguntó por el presente de Palacios en Boca. Allí se atrevió a ponerlo a la par del mismísimo Riquelme.

ver también Carlos Palacios tiene un nuevo estatus en Boca tras fuerte caída en Copa Libertadores

Leyenda de Boca compara a Palacios con Riquelme

“A Carlos sí lo conozco porque lo pusimos nosotros en Primera División con Martín Palermo. Es un orgullo que esté ahí jugando. Ya fue importante el paso de ir a Colo Colo y me pone muy contento verlo en Boca“, expresó Abbondanzieri.

Y no quedó allí en su elogio a Palacios, pues afirma que “es un jugador atrevido, es un Riquelme de sus tiempos. Aunque la comparación es media tediosa, pero es un jugador así, que lleva al equipo para adelante”, y añade que “con su ímpetu, va a funcionar muy bien en Boca“.

Los números del chileno en los “xeneizes”

Boca Juniors pagó US$4.7 millones de dólares para llevarse a Carlos Palacios desde Colo Colo, y de inmediato causó impacto. En sus siete encuentros que lleva jugados, a nivel local e internacional, con 458 minutos en cancha, ya registra un gol y una asistencia.

Publicidad

Publicidad

“Se posiciona bien, controla bien, hace cosas que por ahí a otros jugadores no le sale. Imagina cosas antes de que llegue la pelota. Tiene cosas de número 10. Hace mucho que un jugador no me hacía sentir como cuando era chiquito”, expresó Juan Román Riquelme sobre “La Joya”.