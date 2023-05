José Mourinho sigue haciendo historia junto a la AS Roma y este jueves consiguieron su boleto a la final de la UEFA Europa League 2022/23. La Loba igualó sin goles en su visita al Bayer Leverkusen y, gracias a la victoria en la ida, se quedó con el boleto a la definición del torneo.

El triunfo por 1 a 0 en Italia le permitió al monarca de la Conference League ir con tranquilidad a Alemania. Pero lo que nadie se esperaba era que el club pusiera, en buen chileno, el bus en el arco. Esto no gustó nada al elenco de las aspirinas, que le pegó con todo al DT.

Plantel del Bayer Leverkusen le cae con todo a Mourinho

Para nadie es desconocido que José Mourinho no tiene problema con jugar a la defensiva con tal de mantener un resultado. Así quedó claro en la vuelta de semifinales de la Europa League, donde enfrentó al Bayer Leverkusen con un esquema enfocado en resguardar la victoria en la ida.

Esto no gustó nada a los jugadores locales, que se quejaron tras el partido. Kerem Demirbay habló con RTL y disparó con todo. “Es una pena que un estilo de juego como este pueda ser recompensado en una semifinal de tan alto nivel”.

Eso no fue todo, ya que disparó con fuerza contra José Mourinho. “Esto es amargo, muy amargo. También para el fútbol. Pero tenemos que felicitar a nuestro oponente. Logró su objetivo de una manera asquerosa”.

Nadiem Amiri se sumó las críticas y señaló que “estoy hundido. No merecíamos que nos eliminara un equipo que no tiene nada que ver con el fútbol. Me pregunto cómo es posible, por cómo jugaron hoy y la semana pasada… Eso no es fútbol. Que un equipo así esté en la final es una locura”.

Simon Rolfes, director deportivo de las Aspirinas, no se quedó atrás. “Después de cada tiro a puerta había otro jugador en el suelo al que tenían que sacar en camilla porque estaba muy lesionado. Creo que todos los que estuvieron hoy en el estadio le desean mucha suerte al Sevilla en la final. Es triste que esta forma de jugar lleve al éxito”.

José Mourinho saca ronchas gracias a su estilo de juego, pero celebra junto a la Roma la clasificación a la final de la UEFA Europa League. Ahí se verá las caras con el Sevilla, el equipo que más veces levantó el título. Una prueba de fuego para una Loba que, aún con críticas, se instala entre los mejores del continente.