El festejo de Argentina por obtener la Copa América 2024 se transformó en un escándalo después de que los jugadores trasandinos interpretaran un cántico racista y xenófobo contra Francia. Enzo Fernández capturó el momento en su cuenta de Instagram y lo transmitió en vivo para el mundo.

El numerito motivó a que la Federación de Francia presentara una denuncia ante la FIFA y que el Chelsea iniciara un proceso disciplinario en contra del mediocampista, quien pidió disculpas públicas en redes sociales. En Chile, el tema también se comenta. Marcelo Barticciotto dio su opinión.

“A raíz de lo de Enzo Fernández… Desde este lado del mundo, arrancó en Argentina y se extendió a Sudamérica, normalizamos los cánticos xenófobos y discriminatorios en contra de los rivales. Se dice que es parte del folclore, a veces el fútbol saca lo peor de nosotros y genera odio”, dijo en su Twitter.

El exfutbolista hace unos días había condenado el odio de Chile a Argentina. “Quizás no me expresé bien en lo que dije. Lo más triste es que el odio es recíproco y me parece que los pueblos no se lo merecen, hay buena gente en los dos países, el odio siempre está de más”, reflexionó ahora.

Qué dice el cántico racista de Argentina y Enzo Fernández

En medio de las celebraciones por la Copa América 2024, los jugadores de Argentina revivieron un cántico que los hinchas trasandinos hicieron famoso durante Qatar 2022. Este hacía referencia a la ascendencia de algunos de los seleccionados de Francia, elenco que jugó la final.

“Escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr, son come travas como el p*to de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento, nacionalidad francés”, cantaron los jugadores de Argentina.

