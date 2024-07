Un escándalo mundial se desató luego de la obtención de la Copa América de Argentina, tras ganarle a Colombia por 1-0 en el alargue. Todo por los festejos del plantel trasandino en la intimidad.

Un video que grabó el jugador Enzo Fernández desató la polémica. Se aprecia a los jugadores de la Albiceleste entonando una canción que se hizo viral para Qatar 2022, en la que hinchas argentinos crearon una letra racista.

Futbolistas del Chelsea, club en el que juega Fernández, le han hecho la cruz por haber sido parte de este hecho que fue tomado como una provocación, lo que llevó a pedir perdón al campeón de América. Y el elenco inglés también consideró errada el video del crack argentino.

Fernández manifestó que “quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter”.

Enzo Fernández ante Francia en el Mundial de Qatar 2022

¿Qué dice la letra de la canción?

La canción creada por un grupo de fanáticos argentinos fue cantada por primera vez en el canal TyC, en medio de la algarabía de Qatar 2022.

“Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola”, señala el comienzo del tema, en relación a la descendencia de muchos futbolistas galos.

“Que lindo es, van a correr, son cometravas como el puto de Mbappé”, sigue la canción.

Finaliza así: “Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento, nacionalidad francés”.

El video grabado por Enzo Fernández que provocó polémica