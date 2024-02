Colo Colo dio el primer golpe en Argentina y sacó ventaja en la llave ante Godoy Cruz. El Cacique se impuso por la cuenta mínima en la segunda fase y tiene la opción de avanzar a la próxima ronda de la Copa Libertadores.

El equipo de Jorge Almirón venció a un Tomba que la está rompiendo en el fútbol argentino de la mano de varias de sus figuras. Una de ellas es Hernán López, quien contra todo pronóstico se recuperó de sus problemas físicos y estuvo en la ida en Mendoza.

El 10 ha sido uno de los responsables del gran momento de Godoy Cruz y bien lo saben en Argentina, donde este martes lo llenaron de elogios. Y no fue nada menos que otra de las estrellas del torneo al otro lado de la cordillera quien destacó su nivel.

Elogian al 10 de Godoy Cruz previo al duelo con Colo Colo

Hernán López se ha ganado los aplausos del fútbol argentino gracias a su gran momento en Godoy Cruz. El 10 es una de las mayores amenazas del Tomba y, previo al choque de vuelta con Colo Colo en Copa Libertadores, recibió tremendos elogios.

Fue Juanfer Quintero, estrella de Racing, quien le dedicó palabras. En conversación con ESPN aseguró que le hace honor a su dorsal. “Va en los gusto de los entrenadores. Algunos no son 10 clásicos pero tienen esa inteligencia. Hoy Hernán es una linda muestra del 10”.

El colombiano recalcó que la figura de Godoy Cruz demuestra que el puesto no está extinto. “Quedan porque debe haber talento siempre y el máximo ejemplo es Lionel Messi, que con su edad sigue jugando a ese nivel”.

“Hay que saber jugar, rodearlo y valorarlo. Cuando no están es cuando más extrañan a las personas. Debemos darle valor agregado a este tipo de jugadores, porque marcan la historia hoy y en el futuro”, añadió.

En esa misma línea, Juanfer Quinteros llamó a disfrutar de su presente. “De alguna otra forma, uno como 10 no puede pretender los 90 minutos hacer cosas, pero con una se marca. Con dos o tres y así es el fútbol. Hay muchos críticos que dicen que no aparece, pero uno no tiene que aparecer todo el tiempo. Tiene que hacerlo para marcar esa diferencia y ya está”, cerró

Godoy Cruz no se achica y viene por la remontada ante Colo Colo en la Copa Libertadores. El Cacique espera hacerse respetar en su casa y con su gente para sacar pasajes a la tercera fase, pero tiene 90 minutos muy duros por delante para conseguirlo.

¿Podrá Colo Colo avanzar en la Copa Libertadores? ¿Podrá Colo Colo avanzar en la Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Hernán López en Godoy Cruz esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Hernán López ha disputado un total de cuatro partidos oficiales con la camiseta de Godoy Cruz. En ellos ha marcado un gol, no ha otorgado asistencias y alcanza los 261 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Colo Colo y Godoy Cruz?

Colo Colo sale a definir su clasificación en la Copa Libertadores ante Godoy Cruz este jueves 29 de febrero. El duelo está programado para las 21:30 horas en el estadio Monumental.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.