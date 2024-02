Jorge Almirón afina los últimos detalles para el duelo entre Colo Colo y Godoy Cruz, aunque en la antesala de ese duelo fue muy crítico con la gestión de Pamela Venegas. Esto porque al momento de ofrecer la conferencia de prensa este martes 27 de febrero todavía no se ponían a la venta las entradas.

Recién esta mañana se conoció el aforo definitivo permitido para el estadio Monumental: 30 mil personas, según la confirmación que entregó Constanza Martínez, la Delegada Presidencial en la Región Metropolitana. “Me estoy enterando, porque venía en camino acá y todavía teníamos dudas”, aseguró el DT del Cacique.

“Es una lástima. Pensé que la autoridad, la señora Pamela Venegas, era gente de fútbol. En el contexto que estamos, donde hace mucho no se juega en el estadio, está Vidal, con Colo Colo como el máximo representante nacional… Necesitamos a la gente”, fue la reflexión que dejó el exentrenador de Boca Juniors ante el rol de la jefa del plan Estadio Seguro.

Por cierto, revivió su experiencia en la Copa Libertadores de América y la edición 2023 del torneo. “Me tocó estar en la final y hay muchísimo en juego. Es una lástima que no se pueda asegurar la capacidad del estadio, que no se pueda llenar, porque estoy seguro que hubiese sido una fiesta”, manifestó el sucesor de Gustavo Quinteros en la dirección técnica alba.

Almirón critica a Pamela Venegas y lanza una premonición: “Que no siga pasando o la gente no tendrá fútbol”

Luego de la crítica que Almirón le hizo a Pamela Venegas, insistió en la idea de que se autoricen los aforos completos. Y no sólo para el estadio Monumental. “La última vez que se jugó acá fue hace mucho y cuando se llenó fue con Arturo (Vidal)”, rememoró.

“Es una lástima que no se pueda organizar bien, porque esto es algo de organización. La gente se iba a portar bien porque entiende el momento. Estoy seguro que la gente no quiere perjudicar al club. Es una desagradable sorpresa. El fútbol no nació ayer ni hoy”, agregó Jorge Almirón.

Y prosiguió. “Este estadio se construyó para ese aforo, igual que el Nacional. Ojalá que no siga pasando o la gente no tendrá fútbol. Me sorprende. Es una lástima. Me pone triste esto”, manifestó también el exdirector técnico del Elche de España.

“Fui futbolista. Ahora como DT represento a un gran club, estoy seguro que sería una fiesta, la gente quiere ver a Arturo. Nos privamos de mucho. Uno cuando chico sueña con jugar a estadio lleno, más en instancia de Copa Libertadores. Vengo a dirigir al club más grande de Chile y quiero ver el estadio lleno”, sentenció el argentino de 52 años.

“El fútbol chileno tiene mucha historia, la gente quiere ver a Vidal, a su Colo Colo que hace mucho tiempo no lo puede ver. Espero que a futuro el tema de seguridad sea diferente. La gente quiere venir a la cancha, es lo más lindo que hay, más en un país tan apasionado. Ojalá se pueda hacer y ver en cada cancha mucha gente, que sea una fiesta. Estoy seguro que la gente quería venir a una fiesta el jueves y muchos tendrán que quedarse en casa“, cerró Almirón.

¿Cuándo se jugará la revancha entre Colo Colo y el Tomba por la Copa Libertadores?

La revancha será el jueves 29 de febrero en el estadio Monumental a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental.

