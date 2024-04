John Kennedy no se presentó a entrenar en Fluminense y los referentes del equipo pidieron que sea apartado.

Fluminense sufre con los actos de indisciplina en plena disputa del Brasileirao, Copa Libertadores y Copa Brasil. Ante esto Fernando Diniz ya sancionó a cuatro jugadores por realizar una fiesta en plena concentración. Pero a los pocos días ya registra un nuevo reincidente.

Dicho evento mermó el rendimiento del plantel, ya que igualaron sin goles ante Cerro Porteño por la Libertadores y el reciente finde semana perdieron por 3-0 ante Corinthians en el Brasileirao.

Pero las malas noticias no acabaron ahí. Esto porque una de sus máximas figuras de proyección sumó una nueva falta en su historial. Esto trata de John Kennedy que también había participado en el carrete, que incluyó alcohol y mujeres.

El delantero de 21 años no se presentó a la práctica en el centro de entrenamiento Carlos Castilho este domingo. Lo que molesto a los referentes del equipo según indica Lance. Entre los líderes como Felipe Melo y Marcelo, se pidió al cuerpo técnico no considerar al jugador que fuese verdugo de Jorge Almirón. Es que el goleador anotó el 2-1 en la pasada final de “LaLi” ante Boca Juniors.

Castigo ejemplar

Sin embargo, Kennedy habría hecho un fuerte mea culpa y este lunes decidió pedir perdón a su equipo. “Mi comportamiento no ha sido el mejor en los últimos días, sé que tanto dentro como fuera de la cancha no he estado entregando lo que se espera de mí. Quiero pedir disculpas al club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y especialmente a la afición”, escribió el jugador en sus redes sociales.

Kennedy, que marcó el gol que le dio la Libertadores a Fluminense, es duda para el próximo duelo ante Colo Colo

Pero además pidió disculpas a su pareja y madre de su hija por los hechos protagonizados estos días. “Esta noticia terminó causando muchos problemas. Para mí, mi familia y especialmente para la madre de mi hija, que es la mujer que amo. Cometí errores, estoy sufriendo, pero lo acepto como el hombre que soy. Aceptaré los castigos impuestos”, cerró el jugador.

Por lo que no se descarta que siga fuera de las convocatorias para los partidos por Copa Brasil ante Sampaio Correa (1/5) y ante Atlético Mineiro por el Brasileirao (4/5). Incluso es duda para el duelo ante Colo Colo por Copa Libertadores el próximo jueves 9 de mayo en el estadio Monumental.