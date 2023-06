La Fecha FIFA tendrá a los campeones del mundo visitando China. La Selección de Argentina viaja hasta Asia para enfrentarse a Australia en un amistoso. Van con todas sus figuras, incluyendo a Lionel Messi.

¿Cuándo juega Argentina vs Australia?

El partido será este jueves 15 de junio a las 8:00 horas de Chile, en el Estadio de los Trabajadores de Pekín, China.

¿En qué canal ver en vivo por TV el amistoso?

Este duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) – 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) – 1613 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app DGO.

Messi dice adiós

Argentina nuevamente tiene la oportunidad de lucir su corona en el fútbol internacional. Lionel Scaloni trabaja en lo que será el siguiente desafío de la Albiceleste, con el inicio de las Eliminatorias de la Conmebol. Para esto, decidió convocas a las estrellas que conquistaron Qatar 2022, obviamente con Lionel Messi a la cabeza.

El “10” hizo bastante noticia en los últimos días, al confirmarse su traspaso al Inter de Miami de la MLS. En China, Messi dio una entrevista con el medio local Titan Sports, donde aseguró que no estará en la Copa del Mundo del 2026. “Este fue mi último Mundial (Qatar 2022). Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, señaló.

El partido entre Argentina y Australia será la repetición de los octavos de final de Qatar 2022, donde la Albiceleste ganó por 2-1 con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Aquel encuentro también es recordado por una gran atajada de Dibu Martínez en los minutos finales, que les dio el paso a la ronda de los ocho mejores.