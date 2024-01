Este martes, Jorge Almirón hará su debut como entrenador de Colo Colo, cuando enfrente a Rosario Central, en el Estadio Centenario de Montevideo; y en la previa a este encuentro, uno de sus ex dirigidos en Boca Juniors, le entregó el florero completo.

Hablamos de Valentín Barco, la joven promesa del fútbol argentino, quien fue vendido por US$10 millones de dólares al cuadro inglés de Brighton, que en diálogo con ESPN no dudó en agradecerle públicamente, por entregarle la confianza de ser titular a sus 19 años.

“Le estoy muy agradecido. Si no era por él, no estaría acá y no hubiera jugado“, aseguró el Colo sobre Almirón, quien aprovechó de pegarle un palo a los anteriores técnicos de Boca, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, por no darle la oportunidad de sumar minutos en cancha.

“Cuando estaban Seba y Hugo yo no jugaba de la misma manera. ¿Por qué no jugaba en Primera antes? No lo sé. Almirón me fue a ver un partido, me subió y me dio confianza, llegó él y me puso“, admitió Barco, quien jugará por Argentina en el Preolímpico Sub 23 en Venezuela.

¿Cómo fue el paso de Almirón por Boca?

El hoy estratega de Colo Colo aterrizó en el cuadro xeneize a comienzos de abril de 2023, y pese a que su mayor logro fue llegar a la Final de Copa Libertadores, su paso fue discreto, pues no sólo no clasificó a la edición 2024 del máximo certamen continental, pues además no ganó títulos y perdió sus dos clásicos ante River Plate.

En los siete meses que estuvo al mando de Boca Juniors, Jorge Almirón dirigió un total de 46 encuentros, con un registro de 17 victorias, 15 empates y 14 derrotas, con una efectividad del 47.83 por ciento.

¿Cuándo hace su debut en Colo Colo?

El estratega argentino, a cinco días de arrancar los entrenamientos con el Cacique, jugará su primer encuentro amistoso, este martes 16 de enero, a partir de las 22:15 horas, frente a Rosario Central, en el Estadio Centenario de Montevideo.

