El fútbol ecuatoriano se ha caracterizado en los últimos años por dos situaciones totalmente contradictorias: ha tenido un gran alza a nivel de resultados en las selecciones y equipos; aunque se ha manchado por la falsificación de documentos de sus jugadores.

El primero en ser castigado por falsear datos fue el arquero Alexander Domínguez, quien cumplió su sanción 2012, debido a que nació en Colombia y cambió sus papeles.

Luego, está el reconocido caso de Byron Castillo, que su nombre real es Bayron Castillo y también es colombiano y no ecuatoriano como dice serlo, por lo que el TAS castigo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con una multa económica y le quitó tres puntos en las actuales Eliminatorias Sudamericanas.

Ex jugador de Colo Colo es cuestionado

Una reciente información vuelve a sacudir al fútbol ecuatoriano por el mismo tema, y salpica a Colo Colo, porque están acusando de falsificar documentos a Alexander Bolaños, quien jugara por el Cacique en 2018.

El jugador ahora defiende los colores de Independiente del Valle, elenco que participó en la Copa Libertadores ante Liverpool, y su ex representante habló con la radio uruguaya Sport 890 y lanzó una grave acusación.

El agente, quien no quiso revelar su nombre, aseguró que “en 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”.

“Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”, agregó el empresario.

Para cerrar, indicó que “yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”.

Ahora está en manos de Liverpool acusar a Alexander Bolaños e intentar hacer una investigación, pero lamentablemente el fútbol ecuatoriano vuelve a quedar manchado por el mismo tema de siempre.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Fluminense por la Copa Libertadores?

Colo Colo visita este martes 9 de abril a Fluminense, en partido válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, a partir de las 20:00 horas en el estadio Maracaná.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.