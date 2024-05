Faltan 36 días para la Copa América 2024 y las selecciones empiezan a afinar los últimos detalles entre sus nóminas finales. En Argentina ya se sabe que Lionel Messi será el encargado de liderar al equipo en el torneo que se realizará en Estados Unidos.

Por lo mismo se activaron todas las alarmas este miércoles al conocerse la nueva lesión de la Pulga. Es que producto de molestias físicas, el capitán de Inter Miami se perderá el clásico ante Orlando City que se disputará esta noche por una nueva fecha de la MLS.

En el encuentro pasado ante Montreal Impact, Messi recibió un fuerte golpe en su rodilla izquierda. El estadounidense George Campbell se transformó en el villano de esta historia ya que protagonizo la lamentable jugada que dejó entre algodones a Lionel.

Peligro con Messi

“Se puso hielo después del partido y entrenó con los jugadores que hicieron regenerativo. Pero será evaluado”, adelantó Javier Morales, el asistente del Tata Martino. Sin embargo no se recuperó como se esperaba. Ante esto según The Athletic, se decidió evitar una tragedia de palabras mayores. Por lo que no sumará minutos en el encuentro a disputarse en el Orlando City Stadium.

Messi se enfrentará a la Roja en la segunda fecha de la Copa América 2024

El próximo partido de Inter será el sábado ante el DC United y también es duda la presencia de Messi. Por lo que se esperará a su evolución. Cabe consignar que Argentina inaugura la Copa América 2024 el 20 de junio ante Canadá y en la segunda fecha se mide ante Chile (25/6).