Zlatan Ibrahimovic volvió con goles y con una declaración en su estilo: "¿Si creo en el Scudetto? Creo en mí, en Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic estuvo lesionado y le costó 48 días retornar a jugar, y parece que volvió con todo, porque le marcó dos goles al Cagliari demostrando que está más vigente que nunca.

Con este triunfo el AC Milan confirma su liderato de la Serie A con 43 puntos, tres más que su archirrival, el Internazionale de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Luego de los dos goles, el sueco fue consultado si creía capaz a su equipo de ganar el Scudetto, ante lo cual Ibrahimovic contestó en su estado puro afirmando que sólo cree en él.

"¿Si creo en el Scudetto? Creo en mí, en Zlatan", le confesó el goleador a Sky Sports apenas terminó el encuentro ante el Cagliari.

Además, Ibrahimovic le dio la bienvenida a su nuevo compañero de ataque, Mario Mandžukić. “Ahora somos dos para asustar a nuestros rivales”, aseguró.

Zlatan además aprovechó de mandarle un mensaje a los defensores jóvenes que lo enfrentan. "Me desafían para ver el que corre más, yo no me rindo y les demuestro que puedo hacerlo como ellos. Hasta ahora lo hicimos bien, ahora viene lo difícil", cerró.